Трамп высмеял Стармера в соцсети

2026-03-22T20:39+0300

НЬЮ-ЙОРК, 22 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social ролик с пародией на британского премьера Кира Стармера, которого он в последние недели и месяцы неустанно критикует. Трамп ранее заявлял о своем разочаровании Стармером из-за его отказа помогать в конфликте с Ираном. Американский лидер сравнил нынешнего британского премьера с Уинстоном Черчиллем, назвав того великим, но с сожалением отметив, что Стармер - это не Черчилль. Трамп также упрекал Стармера за катастрофическую политику в сфере миграции и энергетики. В воскресенье Трамп опубликовал на своей странице отрывок из шоу Saturday Night Live UK с пародией на британского премьера. В ролике "Стармер" (изрядно волнующийся) звонит "американскому лидеру" по телефону. Пока идут гудки, вымышленный Стармер спрашивает у своего "заместителя Дэвида Лэмми": "А если Дональд накричит на меня?". Тот советует ему "просто быть собой". Как только "Трамп" берет трубку, "Стармер" в страхе вскрикивает, кладёт трубку и хватается за голову. "Сэр, просто будьте честными и скажите, что мы не можем послать больше кораблей в Ормузский пролив", - советует "Стармеру" "Лэмми".

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

