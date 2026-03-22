Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп высмеял Стармера в соцсети - 22.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260322/tramp-868540678.html
Трамп высмеял Стармера в соцсети
Трамп высмеял Стармера в соцсети - 22.03.2026, ПРАЙМ
Трамп высмеял Стармера в соцсети
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social ролик с пародией на британского премьера Кира Стармера, которого он в последние недели и месяцы... | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T20:39+0300
2026-03-22T21:01+0300
политика
мировая экономика
общество
сша
иран
дональд трамп
кир стармер
дэвид лэмми
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151706_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_74edf3acd57cad6088e13670f690db75.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 22 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social ролик с пародией на британского премьера Кира Стармера, которого он в последние недели и месяцы неустанно критикует. Трамп ранее заявлял о своем разочаровании Стармером из-за его отказа помогать в конфликте с Ираном. Американский лидер сравнил нынешнего британского премьера с Уинстоном Черчиллем, назвав того великим, но с сожалением отметив, что Стармер - это не Черчилль. Трамп также упрекал Стармера за катастрофическую политику в сфере миграции и энергетики. В воскресенье Трамп опубликовал на своей странице отрывок из шоу Saturday Night Live UK с пародией на британского премьера. В ролике "Стармер" (изрядно волнующийся) звонит "американскому лидеру" по телефону. Пока идут гудки, вымышленный Стармер спрашивает у своего "заместителя Дэвида Лэмми": "А если Дональд накричит на меня?". Тот советует ему "просто быть собой". Как только "Трамп" берет трубку, "Стармер" в страхе вскрикивает, кладёт трубку и хватается за голову. "Сэр, просто будьте честными и скажите, что мы не можем послать больше кораблей в Ормузский пролив", - советует "Стармеру" "Лэмми".
https://1prime.ru/20260302/tramp-867957195.html
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151706_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_500bf817a9af02c843c9fcd189a414c9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , сша, иран, дональд трамп, кир стармер, дэвид лэмми
Политика, Мировая экономика, Общество , США, ИРАН, Дональд Трамп, Кир Стармер, Дэвид Лэмми
20:39 22.03.2026 (обновлено: 21:01 22.03.2026)
 
Трамп высмеял Стармера в соцсети

Трамп опубликовал пародию на британского премьера Стармера в соцсети Truth Social

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2026
Дональд Трамп. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
НЬЮ-ЙОРК, 22 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social ролик с пародией на британского премьера Кира Стармера, которого он в последние недели и месяцы неустанно критикует.
Трамп ранее заявлял о своем разочаровании Стармером из-за его отказа помогать в конфликте с Ираном. Американский лидер сравнил нынешнего британского премьера с Уинстоном Черчиллем, назвав того великим, но с сожалением отметив, что Стармер - это не Черчилль. Трамп также упрекал Стармера за катастрофическую политику в сфере миграции и энергетики.
В воскресенье Трамп опубликовал на своей странице отрывок из шоу Saturday Night Live UK с пародией на британского премьера.
В ролике "Стармер" (изрядно волнующийся) звонит "американскому лидеру" по телефону.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Трамп сообщил о "сильном разочаровании" Стармером из-за Ирана
2 марта, 23:30
Пока идут гудки, вымышленный Стармер спрашивает у своего "заместителя Дэвида Лэмми": "А если Дональд накричит на меня?". Тот советует ему "просто быть собой". Как только "Трамп" берет трубку, "Стармер" в страхе вскрикивает, кладёт трубку и хватается за голову.
"Сэр, просто будьте честными и скажите, что мы не можем послать больше кораблей в Ормузский пролив", - советует "Стармеру" "Лэмми".
 
ПолитикаМировая экономикаОбществоСШАИРАНДональд ТрампКир СтармерДэвид Лэмми
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала