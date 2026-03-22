Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Губернатор рассказал о встрече с жителями карантинного села Козиха - 22.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260322/travnikov-868534368.html
Губернатор рассказал о встрече с жителями карантинного села Козиха
Губернатор рассказал о встрече с жителями карантинного села Козиха - 22.03.2026, ПРАЙМ
Губернатор рассказал о встрече с жителями карантинного села Козиха
Новосибирский губернатор Андрей Травников заявил об откровенном разговоре с жителями самого крупного находящегося на карантине по пастереллезу животных села... | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T14:59+0300
2026-03-22T14:59+0300
общество
бизнес
сергей данкверт
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/16/868534147_0:173:2945:1830_1920x0_80_0_0_6edc1ed2bca18f00665e6151ae15a3f6.jpg
НОВОСИБИРСК, 22 мар - ПРАЙМ. Новосибирский губернатор Андрей Травников заявил об откровенном разговоре с жителями самого крупного находящегося на карантине по пастереллезу животных села Козиха. "Село Козиха - самый большой населенный пункт, именно его поэтому я посетил… Мы достаточно откровенно пообщались, как говорится, без камер и протокола. Некоторые обиды и замечания по ходу предыдущих контактов с жителями я услышал, и выводы будут определенные сделаны", - рассказал губернатор журналистам в воскресенье. По его словам, он подробно ответил на вопросы сельчан. "Но самое главное, что я увидел в администрации села - многие люди идут оформлять документы (на получение мер господдержки - ред.)", - подчеркнул он. В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
https://1prime.ru/20260320/pomosch-868480100.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/16/868534147_137:0:2808:2003_1920x0_80_0_0_75e2fb4ef86ff51141312d5d3105be9d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, сергей данкверт, россельхознадзор
Общество , Бизнес, Сергей Данкверт, Россельхознадзор
14:59 22.03.2026
 
Губернатор рассказал о встрече с жителями карантинного села Козиха

Губернатор Травников рассказал об откровенном разговоре с жителями села Козиха

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Новосибирской области Андрей Травников
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2026
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
НОВОСИБИРСК, 22 мар - ПРАЙМ. Новосибирский губернатор Андрей Травников заявил об откровенном разговоре с жителями самого крупного находящегося на карантине по пастереллезу животных села Козиха.
"Село Козиха - самый большой населенный пункт, именно его поэтому я посетил… Мы достаточно откровенно пообщались, как говорится, без камер и протокола. Некоторые обиды и замечания по ходу предыдущих контактов с жителями я услышал, и выводы будут определенные сделаны", - рассказал губернатор журналистам в воскресенье.
По его словам, он подробно ответил на вопросы сельчан.
"Но самое главное, что я увидел в администрации села - многие люди идут оформлять документы (на получение мер господдержки - ред.)", - подчеркнул он.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
ОбществоБизнесСергей ДанквертРоссельхознадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала