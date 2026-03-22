Губернатор рассказал о встрече с жителями карантинного села Козиха
Губернатор рассказал о встрече с жителями карантинного села Козиха - 22.03.2026, ПРАЙМ
Губернатор рассказал о встрече с жителями карантинного села Козиха
Новосибирский губернатор Андрей Травников заявил об откровенном разговоре с жителями самого крупного находящегося на карантине по пастереллезу животных села... | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T14:59+0300
2026-03-22T14:59+0300
2026-03-22T14:59+0300
общество
бизнес
сергей данкверт
россельхознадзор
НОВОСИБИРСК, 22 мар - ПРАЙМ. Новосибирский губернатор Андрей Травников заявил об откровенном разговоре с жителями самого крупного находящегося на карантине по пастереллезу животных села Козиха. "Село Козиха - самый большой населенный пункт, именно его поэтому я посетил… Мы достаточно откровенно пообщались, как говорится, без камер и протокола. Некоторые обиды и замечания по ходу предыдущих контактов с жителями я услышал, и выводы будут определенные сделаны", - рассказал губернатор журналистам в воскресенье. По его словам, он подробно ответил на вопросы сельчан. "Но самое главное, что я увидел в администрации села - многие люди идут оформлять документы (на получение мер господдержки - ред.)", - подчеркнул он. В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
https://1prime.ru/20260320/pomosch-868480100.html
общество , бизнес, сергей данкверт, россельхознадзор
Общество , Бизнес, Сергей Данкверт, Россельхознадзор
Губернатор рассказал о встрече с жителями карантинного села Козиха
Губернатор Травников рассказал об откровенном разговоре с жителями села Козиха
НОВОСИБИРСК, 22 мар - ПРАЙМ. Новосибирский губернатор Андрей Травников заявил об откровенном разговоре с жителями самого крупного находящегося на карантине по пастереллезу животных села Козиха.
"Село Козиха - самый большой населенный пункт, именно его поэтому я посетил… Мы достаточно откровенно пообщались, как говорится, без камер и протокола. Некоторые обиды и замечания по ходу предыдущих контактов с жителями я услышал, и выводы будут определенные сделаны", - рассказал губернатор журналистам в воскресенье.
По его словам, он подробно ответил на вопросы сельчан.
"Но самое главное, что я увидел в администрации села - многие люди идут оформлять документы (на получение мер господдержки - ред.)", - подчеркнул он.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт
.
Новосибирские власти помогут хозяйствам, где изъяли скот из-за пастереллеза