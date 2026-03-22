"Зашло слишком далеко". Ультиматум Трампа в адрес Ирана удивил Запад - 22.03.2026, ПРАЙМ
"Зашло слишком далеко". Ультиматум Трампа в адрес Ирана удивил Запад
11:11 22.03.2026
 

"Зашло слишком далеко". Ультиматум Трампа в адрес Ирана удивил Запад

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Читатели Daily Mail бурно отреагировали на предупреждение президента США Дональда Трампа в отношении Ирана об угрозе ударов по энергетическим объектам, если Тегеран не обеспечит свободный проход через Ормузский пролив.
"Теперь мы собираемся атаковать гражданскую инфраструктуру, чтобы страдали простые люди! Это уже зашло слишком далеко <…>. Прекратите эту бессмысленную войну прямо сейчас!" — высказался steven10.
"Иран, похоже, побеждает. Сколько раз он писал о том, что они полностью уничтожены, и что он победил… И все же…" — отметил Onefineday1.
"Что случилось с безоговорочной капитуляцией и выбором следующего лидера Ирана?" — задался вопросом Paul147.
"Они действительно облажались, не так ли? У них была всего одна задача — в прямом смысле слова — и они её провалили", — подчеркнула Caroline21.
"Трамп впадает в отчаяние, выдвигая угрозы и ультиматумы. Зачем Ирану вести переговоры с тем, кто начинает бомбить их страну во время якобы переговоров?" — резюмировал Tgare78.
Кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики продолжается уже четыре недели. В течение всего этого времени стороны обмениваются атаками. В Тель-Авиве заявили, что их целью является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожением военного потенциала Ирана и призвал население к свержению действующего режима. В свою очередь, Иран подчеркнул, что готов защищаться, и пока не видит оснований для возобновления переговоров.
