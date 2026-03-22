"Победить русских". На Западе объяснили, как ситуация в Иране влияет на СВО

"Победить русских". На Западе объяснили, как ситуация в Иране влияет на СВО - 22.03.2026, ПРАЙМ

"Победить русских". На Западе объяснили, как ситуация в Иране влияет на СВО

Конфликт на Ближнем Востоке приводит к разногласиям среди стран, поддерживающих Украину, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал британский военный эксперт | 22.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-22T03:12+0300

2026-03-22T03:12+0300

2026-03-22T03:13+0300

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке приводит к разногласиям среди стран, поддерживающих Украину, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал британский военный эксперт Александр Меркурис."Европейские страны пока демонстрируют единство в вопросе <…> "больше вооружений, Украина должна победить". Однако, похоже, что из-за ситуации в Иране это может начать рушиться. <…> Бельгия, где находятся учреждения Евросоюза и штаб-квартира НАТО, имеет ключевое значение для ЕС. А премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер выражает мнение многих европейских лидеров, признавая: мы не можем победить русских. Мы не смогли бы справиться с ними даже с помощью США, а без них и подавно. США, похоже, не намерены снова ввязываться в конфликт на Украине", — заявил эксперт.Меркурис также отметил, что Россия предлагает справедливые условия для мирного разрешения конфликта."Устранение коренных причин конфликта". <…> Это русское выражение. <…> Они подразумевают, что Запад должен признать их значимость как общества и государства, и вести диалог с ними на равных", — объяснил аналитик.Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер подчеркнул необходимость восстановления диалога с Россией для обеспечения импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса. Он также призвал Евросоюз к переговорам с Россией по вопросу урегулирования на Украине и назвал компромисс с Москвой "единственным решением".

украина

бельгия

запад

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, бельгия, запад, ес, нато, иран, сша