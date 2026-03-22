"Победить русских". На Западе объяснили, как ситуация в Иране влияет на СВО - 22.03.2026, ПРАЙМ
"Победить русских". На Западе объяснили, как ситуация в Иране влияет на СВО
Конфликт на Ближнем Востоке приводит к разногласиям среди стран, поддерживающих Украину, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал британский военный эксперт | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T03:12+0300
https://1prime.ru/20260310/svo-868187452.html
03:12 22.03.2026 (обновлено: 03:13 22.03.2026)
 
"Победить русских". На Западе объяснили, как ситуация в Иране влияет на СВО

Аналитик Меркурис: из-за событий в Иране ослабла поддержка Киева странами ЕС

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке приводит к разногласиям среди стран, поддерживающих Украину, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал британский военный эксперт Александр Меркурис.
"Европейские страны пока демонстрируют единство в вопросе <…> "больше вооружений, Украина должна победить". Однако, похоже, что из-за ситуации в Иране это может начать рушиться. <…> Бельгия, где находятся учреждения Евросоюза и штаб-квартира НАТО, имеет ключевое значение для ЕС. А премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер выражает мнение многих европейских лидеров, признавая: мы не можем победить русских. Мы не смогли бы справиться с ними даже с помощью США, а без них и подавно. США, похоже, не намерены снова ввязываться в конфликт на Украине", — заявил эксперт.
Меркурис также отметил, что Россия предлагает справедливые условия для мирного разрешения конфликта.
"Устранение коренных причин конфликта". <…> Это русское выражение. <…> Они подразумевают, что Запад должен признать их значимость как общества и государства, и вести диалог с ними на равных", — объяснил аналитик.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер подчеркнул необходимость восстановления диалога с Россией для обеспечения импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса. Он также призвал Евросоюз к переговорам с Россией по вопросу урегулирования на Украине и назвал компромисс с Москвой "единственным решением".
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
"Слишком много смертей". На Украине признали тяжелую правду об СВО
10 марта, 23:27
 
