Раскрыт последний шанс получить двузначную доходность по вкладу

Тактическое дробление капитала на две части — с размещением на три и на шесть месяцев — позволяет встроить в портфель элемент управления будущим.

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Тактическое дробление капитала на две части — с размещением на три и на шесть месяцев — позволяет встроить в портфель элемент управления будущим. Об этом агентству “Прайм” рассказала эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова.“Короткий трехмесячный вклад подстраховывает от резкого изменения вектора ДКП: если ЦБ проявит ястребиную риторику и сохранит ставку, эти деньги высвобождаются для реинвестирования на улучшенных условиях. Шестимесячный депозит, в свою очередь, позволяет "собрать" текущую доходность на более длинном горизонте, но при этом не уводит инвестора на вторую половину года, когда, по прогнозам, ставки могут опуститься заметно ниже”, - пояснила она.Март—апрель — это последнее "окно возможностей", когда вкладчик еще может успеть зафиксировать двузначные ставки на внятный горизонт планирования. После 20 марта, вне зависимости от итогового решения, тренд на плавное ухудшение условий по вкладам продолжится, так как инфляционные ожидания и динамика корпоративного кредитования позволяют регулятору двигаться в сторону смягчения, пусть и осторожно, уверена экономист.“Не будем забывать, что за первые два месяца года дефицит бюджета составил 1,5% ВВП, что требует дополнительного вливания денег в экономику. Поэтому умеренные горизонты нивелируют риски поворота смягчения ДКП вспять”, - добавила она.Среднесрочная стратегия ценна не только защитой от упущенной выгоды и защиты от рисков. Она дает инвестору гибкость, мобильность капитала, которая становится особенно актуальной на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Эскалация конфликта вокруг Ирана и перебои с судоходством в Ормузском проливе привели к скачку цен на нефть выше 100 долларов за баррель. Что, кстати, привело к смягчению санкций в отношении России в сегменте продажи нефти.Повреждение нефтегазовой инфраструктуры в регионе и угроза дальнейших атак создают предпосылки для сохранения высоких цен на энергоносители в ближайшие месяцы. В этих условиях российский рынок акций, особенно нефтегазовый сектор, получает мощную поддержку, и аналитики допускают рост индекса МосБиржи к уровню 3000 пунктов уже весной.Поэтому логично иметь часть средств, как принято говорить, под рукой, чтобы оперативно инвестировать в инструменты фондового рынка, которые получают дополнительную поддержку по мере снижения ставок по депозитам.Переток ликвидности из консервативных вкладов в более потенциально доходные биржевые инструменты — объективная реальность фазы снижения ставок, и к этому стоит подготовиться заранее, сохранив капитал мобильным, заключила Эльвира Глухова.

финансы, банки, мосбиржа, доход по вкладу