Названы регионы с самой низкой долей водки в продажах - 22.03.2026, ПРАЙМ
Названы регионы с самой низкой долей водки в продажах
Названы регионы с самой низкой долей водки в продажах - 22.03.2026, ПРАЙМ
Названы регионы с самой низкой долей водки в продажах
Самая низкая доля водки в общих продажах алкоголя в феврале зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге – около четверти от всего, подсчитало РИА Новости по... | 22.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Самая низкая доля водки в общих продажах алкоголя в феврале зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге – около четверти от всего, подсчитало РИА Новости по данным статистики. Так, в Москве на водку пришлось 24,8% всех продаж – всего 352,3 тысячи декалитров. Санкт-Петербург стал вторым с долей в 25,5% (194,63 тысячи декалитров). Тройку замкнула Московская область, где было реализовано 431,1 тысячи декалитров водки – это 32% от всех продаж алкоголя в регионе. В пятерку также вошли Краснодарский край, где водка заняла 32,4% от всех продаж (177,9 тысячи декалитров) и Мурманская область с 32,45% (37,1 тысячи декалитров). В топ-10 регионов, где жители меньше всего покупают водку, также вошли Севастополь (32,5%), Ростовская (33,5%), Калининградская (33,7%), Ленинградская и Новосибирская (34,2%) и Рязанская (34,3%) области. Доля водки представлена в соотношении с общим объемом продаж алкогольной продукции в конкретном регионе без учета пива, сидра, пуаре и медовухи.
10:25 22.03.2026
 
Названы регионы с самой низкой долей водки в продажах

В Москве и Петербурге зафиксирована самая низкая доля водки в продажах алкоголя

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Не все напитки одинаково хороши - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2026
Не все напитки одинаково хороши. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Самая низкая доля водки в общих продажах алкоголя в феврале зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге – около четверти от всего, подсчитало РИА Новости по данным статистики.
Так, в Москве на водку пришлось 24,8% всех продаж – всего 352,3 тысячи декалитров. Санкт-Петербург стал вторым с долей в 25,5% (194,63 тысячи декалитров). Тройку замкнула Московская область, где было реализовано 431,1 тысячи декалитров водки – это 32% от всех продаж алкоголя в регионе.
В пятерку также вошли Краснодарский край, где водка заняла 32,4% от всех продаж (177,9 тысячи декалитров) и Мурманская область с 32,45% (37,1 тысячи декалитров).
В топ-10 регионов, где жители меньше всего покупают водку, также вошли Севастополь (32,5%), Ростовская (33,5%), Калининградская (33,7%), Ленинградская и Новосибирская (34,2%) и Рязанская (34,3%) области.
Доля водки представлена в соотношении с общим объемом продаж алкогольной продукции в конкретном регионе без учета пива, сидра, пуаре и медовухи.
