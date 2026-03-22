https://1prime.ru/20260322/vodka-868531944.html

Названы регионы с самой низкой долей водки в продажах

Названы регионы с самой низкой долей водки в продажах - 22.03.2026, ПРАЙМ

Названы регионы с самой низкой долей водки в продажах

Самая низкая доля водки в общих продажах алкоголя в феврале зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге – около четверти от всего, подсчитало РИА Новости по...

2026-03-22T10:25+0300

2026-03-22T10:25+0300

2026-03-22T10:25+0300

экономика

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

московская область

https://cdnn.1prime.ru/img/83317/33/833173321_0:161:3004:1851_1920x0_80_0_0_597861c66a8aebf065c8ac9a694e9242.jpg

МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Самая низкая доля водки в общих продажах алкоголя в феврале зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге – около четверти от всего, подсчитало РИА Новости по данным статистики. Так, в Москве на водку пришлось 24,8% всех продаж – всего 352,3 тысячи декалитров. Санкт-Петербург стал вторым с долей в 25,5% (194,63 тысячи декалитров). Тройку замкнула Московская область, где было реализовано 431,1 тысячи декалитров водки – это 32% от всех продаж алкоголя в регионе. В пятерку также вошли Краснодарский край, где водка заняла 32,4% от всех продаж (177,9 тысячи декалитров) и Мурманская область с 32,45% (37,1 тысячи декалитров). В топ-10 регионов, где жители меньше всего покупают водку, также вошли Севастополь (32,5%), Ростовская (33,5%), Калининградская (33,7%), Ленинградская и Новосибирская (34,2%) и Рязанская (34,3%) области. Доля водки представлена в соотношении с общим объемом продаж алкогольной продукции в конкретном регионе без учета пива, сидра, пуаре и медовухи.

москва

санкт-петербург

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, санкт-петербург, московская область