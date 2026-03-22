https://1prime.ru/20260322/vybory-868526870.html

В Словении проходят выборы в парламент - 22.03.2026, ПРАЙМ

Выборы в Государственное собрание (парламент) Словении проходят в воскресенье, правом голоса, по данным Государственной избирательной комиссии, обладают...

2026-03-22T00:37+0300

экономика

общество

мировая экономика

словения

украина

рф

сергей лавров

мид

ек

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868526870.jpg?1774133580

БЕЛГРАД, 22 мар – ПРАЙМ. Выборы в Государственное собрание (парламент) Словении проходят в воскресенье, правом голоса, по данным Государственной избирательной комиссии, обладают немногим менее 1,7 миллиона человек. Волеизъявление на выборах в парламент Словении проходит с 7.00 (9.00 мск) до 19.00 (21.00 мск), правом голоса обладают 1 695 196 граждан. На 88 парламентских мандатов претендуют 17 политических субъектов, им необходим набрать минимум 4%, мандат длится четыре года. Еще по одному мандату получают представитель венгерского и итальянского нацменьшинства. Фаворитами кампании являются движение "Свобода" (Sloboda) нынешнего премьера Роберта Голоба и Словенская демократическая партия (SDS) ранее дважды бывшего главой правительства Янеза Янши. Результаты последних соцопросов показывают преимущество в размере от 0,5% до 5% в пользу Голоба. Как заявил РИА Новости директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан IFIMES Зияд Бечирович, гражданам Словении в воскресенье предстоит определиться между умеренным, ориентированным на Брюссель нынешним руководством страны или активно поддержавшими в прошлом мандате Украину "правыми суверенистами". Бечирович отметил, что нынешние власти страны проводят более умеренную политику и риторику в отношении РФ. В 2024 году товарооборот с РФ вырос на 2% и составил 1,3 миллиарда евро, а в 2025 словенский экспорт на российский рынок за счет медикаментов вырос на 8% и достиг отметки в 1,26 миллиарда евро, РФ стала десятой страной по объему словенского экспорта, несмотря на санкции. Эксперт напомнил, что Янша, в прошлом занимавший пост премьера с марта 2020 по июнь 2022 года, тогда "занял жесткую антироссийскую позицию, передавал Киеву военную технику, оказывал финансовую и политическую поддержку Украине". Премьер Словении Роберт Голоб за несколько дней до голосования призвал ЕК расследовать данные о вмешательстве частной израильской разведывательной компании Black Cube в выборы в стране. Ранее словенские власти объявили, что четыре сотрудника компании Black Cube, основанной бывшими членами Армии обороны Израиля, в ходе визита в Словению осуществили "незаконную слежку" и "прослушивание телефонных разговоров" в отношении представителей властей страны и встречались с оппозицией. Нынешний глава правительства Словении подчеркнул в феврале 2023 года, что официальная Любляна внесла вклад в гуманитарную и военную помощь Украине, теперь очередь за крупными странами-членами ЕС. Глава МИД Таня Файон также указывала, что Словения сосредоточится на гуманитарной и финансовой помощи, а также разминировании Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

