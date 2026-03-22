Юрист объяснила, что грозит за кормление голубей у дома - 22.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260322/yurist--868530612.html
Юрист объяснила, что грозит за кормление голубей у дома
Юрист объяснила, что грозит за кормление голубей у дома - 22.03.2026, ПРАЙМ
Юрист объяснила, что грозит за кормление голубей у дома
Гражданам за кормление голубей у дома может грозить штраф до 3 тысяч рублей, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега... | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T08:23+0300
2026-03-22T08:23+0300
общество
рф
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/83809/06/838090612_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4cea316bf96fc3af0e071184821eddbd.jpg
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Гражданам за кормление голубей у дома может грозить штраф до 3 тысяч рублей, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при АЮР Ольга Ошкина. По словам правозащитницы, массовое скопление птиц может нарушать требования СанПиН, создавать риски инфекций, загрязнения территорий и привлечения грызунов, также голуби портят краску машин, лавочки и детские площадки. "По статье 8.2 КоАП РФ "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды" неубранный корм может считаться несанкционированным размещением отходов потребления, за что для гражданам грозит штраф до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении - до 5 тысяч рублей", - предупредила член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР. Юрист подчеркнула, что региональные и местные власти также вправе устанавливать дополнительные ограничения, утверждая правила благоустройства, а в случае, если в результате кормления голубей повреждены скамейки, газоны или фасады зданий, ответственность может наступить по статьям региональных КоАП. "Если нарушение носит систематический характер и создает угрозу санитарному состоянию, можно обратиться в управляющую организацию, Роспотребнадзор или полицию", - посоветовала Ошкина.
https://1prime.ru/20260317/gosduma--868381348.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83809/06/838090612_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_18d3a88ca97e87b907bc65cce6a31be7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, роспотребнадзор
Общество , РФ, Роспотребнадзор
08:23 22.03.2026
 
Юрист объяснила, что грозит за кормление голубей у дома

Ошкина: россиянам за кормление голубей у дома грозит штраф до трех тысяч рублей

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКормление птиц
Кормление птиц - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2026
Кормление птиц. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Гражданам за кормление голубей у дома может грозить штраф до 3 тысяч рублей, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при АЮР Ольга Ошкина.
По словам правозащитницы, массовое скопление птиц может нарушать требования СанПиН, создавать риски инфекций, загрязнения территорий и привлечения грызунов, также голуби портят краску машин, лавочки и детские площадки.
"По статье 8.2 КоАП РФ "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды" неубранный корм может считаться несанкционированным размещением отходов потребления, за что для гражданам грозит штраф до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении - до 5 тысяч рублей", - предупредила член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР.
Юрист подчеркнула, что региональные и местные власти также вправе устанавливать дополнительные ограничения, утверждая правила благоустройства, а в случае, если в результате кормления голубей повреждены скамейки, газоны или фасады зданий, ответственность может наступить по статьям региональных КоАП.
"Если нарушение носит систематический характер и создает угрозу санитарному состоянию, можно обратиться в управляющую организацию, Роспотребнадзор или полицию", - посоветовала Ошкина.
ОбществоРФРоспотребнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала