Юрист объяснила, что грозит за кормление голубей у дома

2026-03-22T08:23+0300

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Гражданам за кормление голубей у дома может грозить штраф до 3 тысяч рублей, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при АЮР Ольга Ошкина. По словам правозащитницы, массовое скопление птиц может нарушать требования СанПиН, создавать риски инфекций, загрязнения территорий и привлечения грызунов, также голуби портят краску машин, лавочки и детские площадки. "По статье 8.2 КоАП РФ "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды" неубранный корм может считаться несанкционированным размещением отходов потребления, за что для гражданам грозит штраф до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении - до 5 тысяч рублей", - предупредила член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР. Юрист подчеркнула, что региональные и местные власти также вправе устанавливать дополнительные ограничения, утверждая правила благоустройства, а в случае, если в результате кормления голубей повреждены скамейки, газоны или фасады зданий, ответственность может наступить по статьям региональных КоАП. "Если нарушение носит систематический характер и создает угрозу санитарному состоянию, можно обратиться в управляющую организацию, Роспотребнадзор или полицию", - посоветовала Ошкина.

