"Навредим Путину": на Западе резко высказались о разрыве с Россией - 22.03.2026, ПРАЙМ
"Навредим Путину": на Западе резко высказались о разрыве с Россией
Европейский Союз, отказавшись от торговых отношений с Россией, проводит нелепую политику, которая ставит страны-члены на грань экономического коллапса, заявил... | 22.03.2026, ПРАЙМ
06:53 22.03.2026
 
"Навредим Путину": на Западе резко высказались о разрыве с Россией

Политолог Миланов: отказ от торговли с Россией ведет ЕС к экономической смерти

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Европейский Союз, отказавшись от торговых отношений с Россией, проводит нелепую политику, которая ставит страны-члены на грань экономического коллапса, заявил болгарский политолог и специалист по геополитике Симеон Миланов в эфире на YouTube-канале "Народна сила".
"ЕС принял окончательное решение полностью отказаться от российского природного газа и российских природных энергетических ресурсов. <…> Они твердо намерены обречь нашу родину на экономическую смерть, холод, голод, мороз и нищету. <…> Мы проводим иррациональную и глупую политику, продиктованную геополитически необдуманными авантюрами. Особенно Болгария. Давайте будем честны, в чем именно Россия угрожает нам и чувствуем ли мы эту угрозу? Как вы думаете, как мы навредим Путину, не покупая российскую нефть или российский природный газ?" — задался вопросом эксперт.
По его мнению, такие ограничения означают потерю выгод западными странами и подчёркивают политику двойных стандартов.
"Речь идет о хладнокровных расчетах. Это была самая выгодная возможность. Но мы отказываемся от этого из-за конфликта на Украине. По той же логике, из-за того, что Европа явно не поддерживает атаки Трампа на Иран <…>, то нам следует отказаться и от торговли с Америкой. Безумие!"— добавил Миланов.
В конце 2024 года экс-премьер Италии и бывший глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. В документе указано, что энергетический рынок Евросоюза сталкивается с серьёзными проблемами и нехваткой ресурсов, несмотря на заявления о замене российского сырья. Цены на газ в ЕС в разы выше, чем в США.
Тем не менее, в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от закупок российского газа с 1 января 2026 года. Для действующих контрактов будет предусмотрен переходный период до 1 января 2028 года. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, отказываться от российского импорта стоило Европе более 1,3 триллиона евро.
 
