https://1prime.ru/20260322/zapad-868529891.html

"Навредим Путину": на Западе резко высказались о разрыве с Россией

2026-03-22T06:53+0300

ек

ецб

ес

марио драги

кирилл дмитриев

болгария

запад

европа

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865330705_398:455:3069:1957_1920x0_80_0_0_43d94630367605af2b0b5f12cc94dd02.jpg

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Европейский Союз, отказавшись от торговых отношений с Россией, проводит нелепую политику, которая ставит страны-члены на грань экономического коллапса, заявил болгарский политолог и специалист по геополитике Симеон Миланов в эфире на YouTube-канале "Народна сила"."ЕС принял окончательное решение полностью отказаться от российского природного газа и российских природных энергетических ресурсов. <…> Они твердо намерены обречь нашу родину на экономическую смерть, холод, голод, мороз и нищету. <…> Мы проводим иррациональную и глупую политику, продиктованную геополитически необдуманными авантюрами. Особенно Болгария. Давайте будем честны, в чем именно Россия угрожает нам и чувствуем ли мы эту угрозу? Как вы думаете, как мы навредим Путину, не покупая российскую нефть или российский природный газ?" — задался вопросом эксперт.По его мнению, такие ограничения означают потерю выгод западными странами и подчёркивают политику двойных стандартов."Речь идет о хладнокровных расчетах. Это была самая выгодная возможность. Но мы отказываемся от этого из-за конфликта на Украине. По той же логике, из-за того, что Европа явно не поддерживает атаки Трампа на Иран <…>, то нам следует отказаться и от торговли с Америкой. Безумие!"— добавил Миланов.В конце 2024 года экс-премьер Италии и бывший глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. В документе указано, что энергетический рынок Евросоюза сталкивается с серьёзными проблемами и нехваткой ресурсов, несмотря на заявления о замене российского сырья. Цены на газ в ЕС в разы выше, чем в США.Тем не менее, в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от закупок российского газа с 1 января 2026 года. Для действующих контрактов будет предусмотрен переходный период до 1 января 2028 года. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, отказываться от российского импорта стоило Европе более 1,3 триллиона евро.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

