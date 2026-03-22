https://1prime.ru/20260322/zelenskiy-868529368.html

"На что надеется Зеленский?" Дипломат удивился провокации Киева в Иране - 22.03.2026, ПРАЙМ

Намерение Зеленского вмешаться в иранский конфликт для получения финансовой поддержки от стран Персидского залива выглядит маловероятным из-за их волнений...

2026-03-22T06:46+0300

всу

иран

общество

мировая экономика

персидский залив

киев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_f4f56b7328478c6a5e96d6ae6d36694a.jpg

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Намерение Зеленского вмешаться в иранский конфликт для получения финансовой поддержки от стран Персидского залива выглядит маловероятным из-за их волнений насчёт реакции России, отметил бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал на платформе X."Иранская война отвлекла внимание от конфликта на Украине. Зеленский открыто вмешивается в конфликт в Персидском заливе, направляя украинских специалистов по БПЛА в страны этого региона для противодействия иранским беспилотникам и ракетам <…> в надежде продолжать получать внешнюю финансовую и военную поддержку. Разве страны Персидского залива ответят ему финансированием — на что надеется Зеленский — зная, какой будет реакция России?" — написал дипломат.В марте Зеленский заявил, что, возможно, по просьбе США отправит специалистов по борьбе с БПЛА в страны Ближнего Востока, чтобы при этом ВСУ смогли лучше защитить объекты в Киеве.На прошлой неделе посол Ирана в Москве, Казем Джалали, в интервью ПРАЙМ отметил, что отношение лидера киевского режима к Ирану основано на враждебности и агрессии.Позднее в Тегеране выразили сожаление по поводу того, что Украину сегодня возглавляет Зеленский.

https://1prime.ru/20260321/zelenskiy-868512083.html

https://1prime.ru/20260321/zapad-868509768.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

