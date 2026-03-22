"На что надеется Зеленский?" Дипломат удивился провокации Киева в Иране - 22.03.2026, ПРАЙМ
"На что надеется Зеленский?" Дипломат удивился провокации Киева в Иране
"На что надеется Зеленский?" Дипломат удивился провокации Киева в Иране

Экс-министр Сибал усомнился в стратегии Зеленского вмешаться в иранский конфликт

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Намерение Зеленского вмешаться в иранский конфликт для получения финансовой поддержки от стран Персидского залива выглядит маловероятным из-за их волнений насчёт реакции России, отметил бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал на платформе X.
"Иранская война отвлекла внимание от конфликта на Украине. Зеленский открыто вмешивается в конфликт в Персидском заливе, направляя украинских специалистов по БПЛА в страны этого региона для противодействия иранским беспилотникам и ракетам <…> в надежде продолжать получать внешнюю финансовую и военную поддержку. Разве страны Персидского залива ответят ему финансированием — на что надеется Зеленский — зная, какой будет реакция России?" — написал дипломат.
В марте Зеленский заявил, что, возможно, по просьбе США отправит специалистов по борьбе с БПЛА в страны Ближнего Востока, чтобы при этом ВСУ смогли лучше защитить объекты в Киеве.
На прошлой неделе посол Ирана в Москве, Казем Джалали, в интервью ПРАЙМ отметил, что отношение лидера киевского режима к Ирану основано на враждебности и агрессии.
Позднее в Тегеране выразили сожаление по поводу того, что Украину сегодня возглавляет Зеленский.
