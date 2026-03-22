"На что надеется Зеленский?" Дипломат удивился провокации Киева в Иране
"На что надеется Зеленский?" Дипломат удивился провокации Киева в Иране - 22.03.2026, ПРАЙМ
"На что надеется Зеленский?" Дипломат удивился провокации Киева в Иране
Намерение Зеленского вмешаться в иранский конфликт для получения финансовой поддержки от стран Персидского залива выглядит маловероятным из-за их волнений... | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T06:46+0300
2026-03-22T06:46+0300
2026-03-22T06:46+0300
всу
иран
общество
мировая экономика
персидский залив
киев
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Намерение Зеленского вмешаться в иранский конфликт для получения финансовой поддержки от стран Персидского залива выглядит маловероятным из-за их волнений насчёт реакции России, отметил бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал на платформе X."Иранская война отвлекла внимание от конфликта на Украине. Зеленский открыто вмешивается в конфликт в Персидском заливе, направляя украинских специалистов по БПЛА в страны этого региона для противодействия иранским беспилотникам и ракетам <…> в надежде продолжать получать внешнюю финансовую и военную поддержку. Разве страны Персидского залива ответят ему финансированием — на что надеется Зеленский — зная, какой будет реакция России?" — написал дипломат.В марте Зеленский заявил, что, возможно, по просьбе США отправит специалистов по борьбе с БПЛА в страны Ближнего Востока, чтобы при этом ВСУ смогли лучше защитить объекты в Киеве.На прошлой неделе посол Ирана в Москве, Казем Джалали, в интервью ПРАЙМ отметил, что отношение лидера киевского режима к Ирану основано на враждебности и агрессии.Позднее в Тегеране выразили сожаление по поводу того, что Украину сегодня возглавляет Зеленский.
https://1prime.ru/20260321/zelenskiy-868512083.html
https://1prime.ru/20260321/zapad-868509768.html
иран
персидский залив
киев
всу, иран, общество , мировая экономика, персидский залив, киев
ВСУ, ИРАН, Общество , Мировая экономика, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Киев
"На что надеется Зеленский?" Дипломат удивился провокации Киева в Иране
Экс-министр Сибал усомнился в стратегии Зеленского вмешаться в иранский конфликт