https://1prime.ru/20260322/znak-868527477.html
Юрист рассказал, должны ли "Иванушки International" сменить название группы
2026-03-22T02:22+0300
бизнес
россия
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868527477.jpg?1774136580
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Группа "Иванушки International" не имеет товарного знака на английском языке, поэтому для работы в России коллективу необходимо убрать иностранное слово, сообщил РИА Новости патентный поверенный, адвокат Владислав Рябов. В России с 1 марта вступили ограничения на использование иностранных слов на вывесках или иных средствах размещения информации. "В России есть зарегистрированный товарный знак "Иванушки" на русском языке. Слово International не включено в качестве элемента товарного знака. В этой связи нововведения, вступившие в силу с 1 марта 2026 года, действительно применяются к данной группе", - сказал Рябов. Он добавил, что англицизм необходимо убрать, чтобы не попасть под санкции "При этом правообладатель не лишен права подать новую заявку на товарный знак "Иванушки International" и после его регистрации использовать старое название", - заключил юрист. Ранее солист "Иванушек International" Кирилл Туриченко, комментируя возможное переименование коллектива, назвал группу народной.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ, Экономика
