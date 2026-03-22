Юрист рассказал, должны ли "Иванушки International" сменить название группы - 22.03.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал, должны ли "Иванушки International" сменить название группы
Юрист рассказал, должны ли "Иванушки International" сменить название группы - 22.03.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал, должны ли "Иванушки International" сменить название группы
Группа "Иванушки International" не имеет товарного знака на английском языке, поэтому для работы в России коллективу необходимо убрать иностранное слово,... | 22.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Группа "Иванушки International" не имеет товарного знака на английском языке, поэтому для работы в России коллективу необходимо убрать иностранное слово, сообщил РИА Новости патентный поверенный, адвокат Владислав Рябов. В России с 1 марта вступили ограничения на использование иностранных слов на вывесках или иных средствах размещения информации. "В России есть зарегистрированный товарный знак "Иванушки" на русском языке. Слово International не включено в качестве элемента товарного знака. В этой связи нововведения, вступившие в силу с 1 марта 2026 года, действительно применяются к данной группе", - сказал Рябов. Он добавил, что англицизм необходимо убрать, чтобы не попасть под санкции "При этом правообладатель не лишен права подать новую заявку на товарный знак "Иванушки International" и после его регистрации использовать старое название", - заключил юрист. Ранее солист "Иванушек International" Кирилл Туриченко, комментируя возможное переименование коллектива, назвал группу народной.
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ, Экономика
02:22 22.03.2026 (обновлено: 02:43 22.03.2026)
 
Юрист рассказал, должны ли "Иванушки International" сменить название группы

РИА Новости: для работы в России группе "Иванушки International" надо убрать англицизм

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Группа "Иванушки International" не имеет товарного знака на английском языке, поэтому для работы в России коллективу необходимо убрать иностранное слово, сообщил РИА Новости патентный поверенный, адвокат Владислав Рябов.
В России с 1 марта вступили ограничения на использование иностранных слов на вывесках или иных средствах размещения информации.
"В России есть зарегистрированный товарный знак "Иванушки" на русском языке. Слово International не включено в качестве элемента товарного знака. В этой связи нововведения, вступившие в силу с 1 марта 2026 года, действительно применяются к данной группе", - сказал Рябов.
Он добавил, что англицизм необходимо убрать, чтобы не попасть под санкции
"При этом правообладатель не лишен права подать новую заявку на товарный знак "Иванушки International" и после его регистрации использовать старое название", - заключил юрист.
Ранее солист "Иванушек International" Кирилл Туриченко, комментируя возможное переименование коллектива, назвал группу народной.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
