Юрист рассказал, должны ли "Иванушки International" сменить название группы

Юрист рассказал, должны ли "Иванушки International" сменить название группы - 22.03.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказал, должны ли "Иванушки International" сменить название группы

Группа "Иванушки International" не имеет товарного знака на английском языке, поэтому для работы в России коллективу необходимо убрать иностранное слово,... | 22.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-22T02:22+0300

2026-03-22T02:22+0300

2026-03-22T02:43+0300

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Группа "Иванушки International" не имеет товарного знака на английском языке, поэтому для работы в России коллективу необходимо убрать иностранное слово, сообщил РИА Новости патентный поверенный, адвокат Владислав Рябов. В России с 1 марта вступили ограничения на использование иностранных слов на вывесках или иных средствах размещения информации. "В России есть зарегистрированный товарный знак "Иванушки" на русском языке. Слово International не включено в качестве элемента товарного знака. В этой связи нововведения, вступившие в силу с 1 марта 2026 года, действительно применяются к данной группе", - сказал Рябов. Он добавил, что англицизм необходимо убрать, чтобы не попасть под санкции "При этом правообладатель не лишен права подать новую заявку на товарный знак "Иванушки International" и после его регистрации использовать старое название", - заключил юрист. Ранее солист "Иванушек International" Кирилл Туриченко, комментируя возможное переименование коллектива, назвал группу народной.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия