https://1prime.ru/20260323/alyuminiy-868565983.html

Импорт необработанного алюминия из России в ЕС рухнул в 20 раз

2026-03-23T20:32+0300

экономика

промышленность

мировая экономика

рф

норвегия

исландия

ес

евростат

https://cdnn.1prime.ru/img/76778/55/767785509_0:143:1500:987_1920x0_80_0_0_5b60ff6de2c9ffd4e3f808be4a93d832.jpg

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Импорт российского необработанного алюминия Евросоюзом в январе этого года рухнул почти в 20 раз в годовом выражении и более чем в 10 раз в месячном на фоне введения запрета объединением, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Евросоюз в рамках 16-го санкционного пакета ввел запрет на импорт первичного алюминия из России. Планируется, что полностью его ввоз будет запрещен к концу 2026 года, а в 2025 году его можно было приобретать в размере 275 тысяч тонн в год. Так, за январь 2026 года РФ поставила в ЕС всего 1,2 тысячи тонн необработанного алюминия (на 3,2 миллиона долларов) - минимум за все время торговли двух сторон. За месяц объем поставок сократился в 10,2 раза, а в годовом выражении - в 19,5 раз. За весь прошлый год ЕС импортировал из России 303,1 тысячи тонн необработанного алюминия (на 752,9 миллиона евро) - на 6,2% меньше, чем в 2024 году. При этом пока ЕС не возмещает выпавшие поставки из РФ, напротив, закупки первичного алюминия у большинства стран-партнеров снизились в январе на 38% в годовом и на 63% в месячном выражении - до 309,3 тысячи тонн. Больше всего необработанного алюминия Евросоюз за месяц приобрел у Норвегии (114,7 тысячи тонн), Исландии (50 тысяч тонн), ОАЭ (34,2 тысячи), Бахрейна (19,2 тысячи) и ЮАР (11,2 тысячи тонн).

https://1prime.ru/20260320/alyuminiy-868487132.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

