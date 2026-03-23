Импорт необработанного алюминия из России в ЕС рухнул в 20 раз - 23.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260323/alyuminiy-868565983.html
Импорт необработанного алюминия из России в ЕС рухнул в 20 раз
Импорт российского необработанного алюминия Евросоюзом в январе этого года рухнул почти в 20 раз в годовом выражении и более чем в 10 раз в месячном на фоне... | 23.03.2026, ПРАЙМ
экономика
промышленность
мировая экономика
рф
норвегия
исландия
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/76778/55/767785509_0:143:1500:987_1920x0_80_0_0_5b60ff6de2c9ffd4e3f808be4a93d832.jpg
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Импорт российского необработанного алюминия Евросоюзом в январе этого года рухнул почти в 20 раз в годовом выражении и более чем в 10 раз в месячном на фоне введения запрета объединением, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Евросоюз в рамках 16-го санкционного пакета ввел запрет на импорт первичного алюминия из России. Планируется, что полностью его ввоз будет запрещен к концу 2026 года, а в 2025 году его можно было приобретать в размере 275 тысяч тонн в год. Так, за январь 2026 года РФ поставила в ЕС всего 1,2 тысячи тонн необработанного алюминия (на 3,2 миллиона долларов) - минимум за все время торговли двух сторон. За месяц объем поставок сократился в 10,2 раза, а в годовом выражении - в 19,5 раз. За весь прошлый год ЕС импортировал из России 303,1 тысячи тонн необработанного алюминия (на 752,9 миллиона евро) - на 6,2% меньше, чем в 2024 году. При этом пока ЕС не возмещает выпавшие поставки из РФ, напротив, закупки первичного алюминия у большинства стран-партнеров снизились в январе на 38% в годовом и на 63% в месячном выражении - до 309,3 тысячи тонн. Больше всего необработанного алюминия Евросоюз за месяц приобрел у Норвегии (114,7 тысячи тонн), Исландии (50 тысяч тонн), ОАЭ (34,2 тысячи), Бахрейна (19,2 тысячи) и ЮАР (11,2 тысячи тонн).
https://1prime.ru/20260320/alyuminiy-868487132.html
рф
норвегия
исландия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76778/55/767785509_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_0550895ac01ddb440e4a03372f23e921.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, мировая экономика, рф, норвегия, исландия, ес, евростат
Евростат: импорт российского необработанного алюминия в ЕС в январе упал почти в 20 раз

© fotolia.com / Pavel LosevskyАлюминий
Алюминий - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2026
Алюминий. Архивное фото
© fotolia.com / Pavel Losevsky
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Импорт российского необработанного алюминия Евросоюзом в январе этого года рухнул почти в 20 раз в годовом выражении и более чем в 10 раз в месячном на фоне введения запрета объединением, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Евросоюз в рамках 16-го санкционного пакета ввел запрет на импорт первичного алюминия из России. Планируется, что полностью его ввоз будет запрещен к концу 2026 года, а в 2025 году его можно было приобретать в размере 275 тысяч тонн в год.
Так, за январь 2026 года РФ поставила в ЕС всего 1,2 тысячи тонн необработанного алюминия (на 3,2 миллиона долларов) - минимум за все время торговли двух сторон. За месяц объем поставок сократился в 10,2 раза, а в годовом выражении - в 19,5 раз.
За весь прошлый год ЕС импортировал из России 303,1 тысячи тонн необработанного алюминия (на 752,9 миллиона евро) - на 6,2% меньше, чем в 2024 году.
При этом пока ЕС не возмещает выпавшие поставки из РФ, напротив, закупки первичного алюминия у большинства стран-партнеров снизились в январе на 38% в годовом и на 63% в месячном выражении - до 309,3 тысячи тонн. Больше всего необработанного алюминия Евросоюз за месяц приобрел у Норвегии (114,7 тысячи тонн), Исландии (50 тысяч тонн), ОАЭ (34,2 тысячи), Бахрейна (19,2 тысячи) и ЮАР (11,2 тысячи тонн).
Продукция алюминиевого завода - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Россия нарастила поставки алюминия в Китай до максимума с весны 2025 года
20 марта, 11:47
 
ЭкономикаПромышленностьМировая экономикаРФНОРВЕГИЯИсландияЕСЕвростат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала