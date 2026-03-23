https://1prime.ru/20260323/atr-868548562.html
Биржи АТР заметно снижаются на опасениях за ситуацию на энергорынке
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром заметно падают на опасениях затяжного конфликта на Ближнем Востоке и его...
2026-03-23T08:21+0300
рынок
торги
мировая экономика
ближний восток
израиль
сша
hang seng index
nikkei 225
kospi
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/62/757266267_0:230:4097:2534_1920x0_80_0_0_029491960fe4492928f63ca8c5c6d0ab.jpg
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром заметно падают на опасениях затяжного конфликта на Ближнем Востоке и его последствий для энергетического рынка, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.03 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite падал на 2,2% - до 3 869,99 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen - на 2,62%, до 2 521,19 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 3,29%, до 24 444,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,69% - до 8 370,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 3,39%, до 51 561,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 5,52%, до 5 462,31 пункта. Мировые рынки оценивают развитие событий на Ближнем Востоке. Ранее в понедельник Израиль начал масштабную серию ударов по инфраструктуре в Тегеране, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Война может продолжаться еще много недель, цены на нефть поднимутся, возможно, до 150 долларов за баррель", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика AMP Шейна Оливера (Shane Oliver). Как отмечают аналитики HSBC, которых приводит агентство, в этом году цены на авиационное топливо в Сингапуре выросли на 175%, достигнув максимума за несколько лет, при этом цены на сжиженный природный газ в Азии поднялись на 130%. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/62/757266267_206:0:3889:2762_1920x0_80_0_0_b1a75b5aa0cfb3d5d6d73a5e0800d27a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
