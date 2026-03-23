Биржи АТР заметно снижаются на опасениях за ситуацию на энергорынке - 23.03.2026, ПРАЙМ
Биржи АТР заметно снижаются на опасениях за ситуацию на энергорынке
2026-03-23T08:21+0300
08:21 23.03.2026
 
Биржи АТР заметно снижаются на опасениях за ситуацию на энергорынке

Фондовые индексы АТР падают на опасениях влияния ближневосточного конфликта на энергорынок

Биржи АТР. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром заметно падают на опасениях затяжного конфликта на Ближнем Востоке и его последствий для энергетического рынка, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 8.03 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite падал на 2,2% - до 3 869,99 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen - на 2,62%, до 2 521,19 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 3,29%, до 24 444,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,69% - до 8 370,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 3,39%, до 51 561,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 5,52%, до 5 462,31 пункта.
Мировые рынки оценивают развитие событий на Ближнем Востоке. Ранее в понедельник Израиль начал масштабную серию ударов по инфраструктуре в Тегеране, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Война может продолжаться еще много недель, цены на нефть поднимутся, возможно, до 150 долларов за баррель", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика AMP Шейна Оливера (Shane Oliver).
Как отмечают аналитики HSBC, которых приводит агентство, в этом году цены на авиационное топливо в Сингапуре выросли на 175%, достигнув максимума за несколько лет, при этом цены на сжиженный природный газ в Азии поднялись на 130%.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
 
