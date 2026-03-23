Продажи автомобилей класса "люкс" в России выросли на 34% за два месяца
Продажи автомобилей класса "люкс" в России в январе-феврале составили 90 новых машин, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года
2026-03-23T16:32+0300
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Продажи автомобилей класса "люкс" в России в январе-феврале составили 90 новых машин, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств). "В январе-феврале 2026 года в России было реализовано 90 новых машин сегмента Luxury. Как отмечают эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК", это на 34% больше, чем за два первых месяца прошлого года (67)", - говорится в сообщении. Отмечается, что самым популярным "люксовым" брендом стал Lamborghini, результат которого составил 28 проданных экземпляров. Следом идет Rolls-Royce с 24 проданными машинами. Всего на один автомобиль отстал от него Bentley (23). Далее следуют Ferrari (12 автомобилей) и Aston Martin (три автомобиля). Подчеркивается, что с начала года не было реализовано ни одного нового автомобиля бренда Maserati. В модельном рейтинге января–февраля лидирует Lamborghini Urus, показатель которого составил 27 единиц. Второе место занимает Rolls-Royce Cullinan (17). Затем идут Bentley Continental GT (12), Bentley Bentayga (10) и Ferrari Purosangue (восемь машин), добавляется в сообщении.
