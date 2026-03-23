Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена литра бензина на московских заправках выросла в среднем на 21 копейку - 23.03.2026, ПРАЙМ
Цена литра бензина на московских заправках выросла в среднем на 21 копейку
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Средние цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю со 16 по 23 марта выросли на 21 копейку, до 63,58 и 70,09 рубля за литр соответственно, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Марка бензина Аи-100 увеличилась в цене в среднем на 18 копеек, до 95,07 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 15 копеек, до 76,98 рубля за литр в среднем.
Рост цен был отмечен на всех сетевых заправках, кроме "Транс-АЗС".
Правительство РФ 31 января объявило о снятии ограничений на экспорт бензина до конца июля для его производителей, при этом сохранив текущий запрет на вывоз бензина и дизельного топлива непроизводителями.
Вопрос возврата полного запрета экспорта бензина из России - не острый, но правительство может принять такое решение превентивно, сообщил журналистам в минувший четверг директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов.
 
