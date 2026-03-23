Цена литра бензина на московских заправках выросла в среднем на 21 копейку

Цена литра бензина на московских заправках выросла в среднем на 21 копейку - 23.03.2026, ПРАЙМ

Цена литра бензина на московских заправках выросла в среднем на 21 копейку

Средние цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю со 16 по 23 марта выросли на 21 копейку, до 63,58 и 70,09 рубля за литр соответственно,... | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T17:45+0300

2026-03-23T17:45+0300

2026-03-23T17:45+0300

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Средние цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю со 16 по 23 марта выросли на 21 копейку, до 63,58 и 70,09 рубля за литр соответственно, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Марка бензина Аи-100 увеличилась в цене в среднем на 18 копеек, до 95,07 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 15 копеек, до 76,98 рубля за литр в среднем. Рост цен был отмечен на всех сетевых заправках, кроме "Транс-АЗС". Правительство РФ 31 января объявило о снятии ограничений на экспорт бензина до конца июля для его производителей, при этом сохранив текущий запрет на вывоз бензина и дизельного топлива непроизводителями. Вопрос возврата полного запрета экспорта бензина из России - не острый, но правительство может принять такое решение превентивно, сообщил журналистам в минувший четверг директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов.

москва

рф

бизнес, россия, москва, рф