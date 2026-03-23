Индекс Мосбиржи окопался под годовыми вершинами

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. На российском рынке в начале недели сохраняется нейтральная динамика торгов, индекс Мосбиржи продолжает курсировать ниже 2900 п. Конъюнктура рынков неоднозначная. Цены на нефть держатся недалеко от $110, а рубль отыгрывает потери, понесенные на минувшей неделе. Доллар отступил ниже 83, юань уже ниже 11 рублей. Локальный дефицит предложения валюты, в том числе юаневой ликвидности, пошел на убыль, отчасти на фоне приближения налогового периода. Пятничное снижение ключевой ставки ЦБ до 15% участники торгов приняли без выраженной реакции – решение было ожидаемым, а шаг секвестра небольшим. Тем не менее курс на уменьшение стоимости фондирования продолжается и это априори благоприятно для рынка акций. Высокую неопределенность поддерживает внешний фон. Со стороны Вашингтона на днях поступил сигнал о том, что консультации по урегулированию украинского конфликта идут практически ежедневно, однако никакой конкретики по-прежнему нет. Ближневосточный кризис затягивается, милитаризация в регионе нарастает, Ормузский пролив остается по факту перекрытым для прохождения танкеров. Аналитики Goldman Sachs спрогнозировали среднюю стоимость Brent в марте-апреле в $110 за баррель и до $135 на пиках. Продолжительный ценовой шок на энергорынках может спровоцировать замедление роста мировой экономики, повышение стоимости продовольствия, повсеместное повышение инфляции. Рост глобальных инфляционных ожиданий и повышенный спрос на ликвидность вместе с тем притапливают цены на драгметаллы: золото уже ниже $4300, серебро — под $65. Для российского рынка ближайшим важным сопротивлением остается область годовых максимумов чуть выше 2900 п. по индексу Мосбиржи. Пока для ее покорения не хватает драйверов, прежде всего в геополитическом разрезе. Уверенности покупателям могла бы придать ясность с местом и временем продолжения переговоров по Украине. Росстат в среду опубликует недельный отчет по инфляции. Из корпоративных событий можно выделить отчет по МСФО за январь-февраль ДОМ.РФ, а также финрезультаты за 2025 год Займера, Энел Россия, Аренадата.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
