Индекс Мосбиржи окопался под годовыми вершинами - 23.03.2026, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи окопался под годовыми вершинами
Индекс Мосбиржи окопался под годовыми вершинами - 23.03.2026, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи окопался под годовыми вершинами
На российском рынке в начале недели сохраняется нейтральная динамика торгов, индекс Мосбиржи продолжает курсировать ниже 2900 п. Конъюнктура рынков... | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T12:27+0300
2026-03-23T12:27+0300
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. На российском рынке в начале недели сохраняется нейтральная динамика торгов, индекс Мосбиржи продолжает курсировать ниже 2900 п. Конъюнктура рынков неоднозначная. Цены на нефть держатся недалеко от $110, а рубль отыгрывает потери, понесенные на минувшей неделе. Доллар отступил ниже 83, юань уже ниже 11 рублей. Локальный дефицит предложения валюты, в том числе юаневой ликвидности, пошел на убыль, отчасти на фоне приближения налогового периода. Пятничное снижение ключевой ставки ЦБ до 15% участники торгов приняли без выраженной реакции – решение было ожидаемым, а шаг секвестра небольшим. Тем не менее курс на уменьшение стоимости фондирования продолжается и это априори благоприятно для рынка акций. Высокую неопределенность поддерживает внешний фон. Со стороны Вашингтона на днях поступил сигнал о том, что консультации по урегулированию украинского конфликта идут практически ежедневно, однако никакой конкретики по-прежнему нет. Ближневосточный кризис затягивается, милитаризация в регионе нарастает, Ормузский пролив остается по факту перекрытым для прохождения танкеров. Аналитики Goldman Sachs спрогнозировали среднюю стоимость Brent в марте-апреле в $110 за баррель и до $135 на пиках. Продолжительный ценовой шок на энергорынках может спровоцировать замедление роста мировой экономики, повышение стоимости продовольствия, повсеместное повышение инфляции. Рост глобальных инфляционных ожиданий и повышенный спрос на ликвидность вместе с тем притапливают цены на драгметаллы: золото уже ниже $4300, серебро — под $65. Для российского рынка ближайшим важным сопротивлением остается область годовых максимумов чуть выше 2900 п. по индексу Мосбиржи. Пока для ее покорения не хватает драйверов, прежде всего в геополитическом разрезе. Уверенности покупателям могла бы придать ясность с местом и временем продолжения переговоров по Украине. Росстат в среду опубликует недельный отчет по инфляции. Из корпоративных событий можно выделить отчет по МСФО за январь-февраль ДОМ.РФ, а также финрезультаты за 2025 год Займера, Энел Россия, Аренадата.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
мнения аналитиков, рынок, торги, мосбиржа, росстат, ормузский пролив, украина
Мнения аналитиков, Рынок, Торги, Мосбиржа, Росстат, Ормузский пролив, УКРАИНА
12:27 23.03.2026
 
Индекс Мосбиржи окопался под годовыми вершинами

Александр Бахтин, инвестиционный стратег Гарда Капитал
Александр Бахтин,
Инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. На российском рынке в начале недели сохраняется нейтральная динамика торгов, индекс Мосбиржи продолжает курсировать ниже 2900 п. Конъюнктура рынков неоднозначная.
Цены на нефть держатся недалеко от $110, а рубль отыгрывает потери, понесенные на минувшей неделе. Доллар отступил ниже 83, юань уже ниже 11 рублей. Локальный дефицит предложения валюты, в том числе юаневой ликвидности, пошел на убыль, отчасти на фоне приближения налогового периода. Пятничное снижение ключевой ставки ЦБ до 15% участники торгов приняли без выраженной реакции – решение было ожидаемым, а шаг секвестра небольшим. Тем не менее курс на уменьшение стоимости фондирования продолжается и это априори благоприятно для рынка акций.
Высокую неопределенность поддерживает внешний фон. Со стороны Вашингтона на днях поступил сигнал о том, что консультации по урегулированию украинского конфликта идут практически ежедневно, однако никакой конкретики по-прежнему нет.
Ближневосточный кризис затягивается, милитаризация в регионе нарастает, Ормузский пролив остается по факту перекрытым для прохождения танкеров. Аналитики Goldman Sachs спрогнозировали среднюю стоимость Brent в марте-апреле в $110 за баррель и до $135 на пиках.
Мосбиржа.
Московская биржа начинает расчет индикаторов рынка драгоценных металлов
18 марта, 11:42
Продолжительный ценовой шок на энергорынках может спровоцировать замедление роста мировой экономики, повышение стоимости продовольствия, повсеместное повышение инфляции. Рост глобальных инфляционных ожиданий и повышенный спрос на ликвидность вместе с тем притапливают цены на драгметаллы: золото уже ниже $4300, серебро — под $65.
Для российского рынка ближайшим важным сопротивлением остается область годовых максимумов чуть выше 2900 п. по индексу Мосбиржи. Пока для ее покорения не хватает драйверов, прежде всего в геополитическом разрезе. Уверенности покупателям могла бы придать ясность с местом и временем продолжения переговоров по Украине. Росстат в среду опубликует недельный отчет по инфляции. Из корпоративных событий можно выделить отчет по МСФО за январь-февраль ДОМ.РФ, а также финрезультаты за 2025 год Займера, Энел Россия, Аренадата.
Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Мнения аналитиковРынокТоргиМосбиржаРосстатОрмузский проливУКРАИНА
 
 
