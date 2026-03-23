Стоимость биткоина перешла к росту после заявлений Трампа

Биткоин дорожает на 3% в понедельник, прибавляя к стоимости около 2 тысяч долларов за сутки, после поручения американского президента Дональда Трампа отложить...

2026-03-23T15:17+0300

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Биткоин дорожает на 3% в понедельник, прибавляя к стоимости около 2 тысяч долларов за сутки, после поручения американского президента Дональда Трампа отложить нанесение ударов силами США по иранским электростанциям, свидетельствуют данные торгов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 криптовалютным биржам, стоимость биткоина поднимается на 2,87% по состоянию на 14.51 мск за последние сутки - в среднем до 70 406,83 доллара. А на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 2,89% за сутки - до 70 296,76 доллара. До заявлений президента США цена биткоина находилась примерно там же, где и стуками ранее. Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней.

