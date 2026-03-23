https://1prime.ru/20260323/bodaybo-868567226.html

Фонд Дерипаски профинансировал закупку оборудования для станции в Бодайбо

2026-03-23T22:00+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/79418/38/794183854_0:0:2763:1554_1920x0_80_0_0_634451bedabd1b72ecbf8e9e60d96d32.jpg

МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ. Фонд Олега Дерипаски "Вольное Дело" профинансировал закупку оборудования для новой водозаборной станции в Бодайбо в Иркутской области, где в конце января перемерз водовод, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда. В Бодайбо в конце января из-за коммунальной аварии - промерзания водовода, - остановили четыре котельные, без тепла и воды остались 196 домов, где проживают более 1,5 тысячи человек, и две школы. Губернатор Игорь Кобзев объявлял в Приангарье режим ЧС регионального масштаба, который позже был снят. "Фонд Олега Дерипаска "Вольное Дело" профинансировал закупку оборудования для новой водозаборной станции в Бодайбо. Это поможет предотвратить повторение аварии, из-за которой зимой город остался без отопления. Ранее фонд обеспечил замерзающие дома обогревателями и организовал для пострадавших семей поездку в санаторий", - сообщили агентству в пресс-службе фонда. По данным пресс-службы, планируется, что новую станцию установят в конце мая, а уже в июне она начнет снабжать город водой. Мэр Бодайбинского района Евгений Юмашев, чьи слова приводятся в сообщении, поблагодарил фонд "за отзывчивость и оперативную помощь в ликвидации ЧС".

https://1prime.ru/20260221/bodajbo-867689246.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

