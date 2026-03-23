Число российских клиентов в кипрских банках сократилось, заявил посол
2026-03-23T06:07+0300
МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ. Число российских клиентов в кипрских банках сократилось, в том числе из-за усложнения процедур комплаенса и проверок санкционных рисков, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ на Кипре Мурат Зязиков.
"За последние годы местные финансовые институты несколько усложнили процедуры комплаенса и проверки санкционных рисков. В результате с 2014 года число российских клиентов в кипрских банках сократилось", - сказал посол.
Глава дипмиссии добавил, что это, безусловно, отразилось на масштабах операционной активности, которая ранее проходила через кипрскую финансовую систему.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
