Число российских клиентов в кипрских банках сократилось, заявил посол

2026-03-23T06:07+0300

МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ. Число российских клиентов в кипрских банках сократилось, в том числе из-за усложнения процедур комплаенса и проверок санкционных рисков, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ на Кипре Мурат Зязиков. "За последние годы местные финансовые институты несколько усложнили процедуры комплаенса и проверки санкционных рисков. В результате с 2014 года число российских клиентов в кипрских банках сократилось", - сказал посол. Глава дипмиссии добавил, что это, безусловно, отразилось на масштабах операционной активности, которая ранее проходила через кипрскую финансовую систему. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

