На Чукотке заработала новая система тарификации авиабилетов

2026-03-23T05:10+0300

ВЛАДИВОСТОК, 23 мар - ПРАЙМ. Новая система тарификации авиабилетов, предусматривающая гостевой тариф на местные перелеты на Чукотке для тех, у кого нет там регистрации, начала работать в регионе, сообщает правительство автономного округа. "С 20 марта на местных авиалиниях Чукотского автономного округа вступила в силу новая система тарификации авиабилетов… Теперь все граждане, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории Чукотского АО, сохраняют право летать по льготному тарифу - тому самому, что действует без изменений с 2019 года. Для гостей региона и командированных, не являющихся его резидентами, устанавливается отдельный гостевой тариф", - говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря дополнительным доходам от нового тарифа авиакомпания сможет выполнять дополнительные рейсы со сниженным до 70% вместо 90%, как сейчас, порогом минимальной загрузки. То есть самолёт полетит, даже если часть мест на нем будет свободна. Параллельно прорабатывается возможность открытия продажи билетов на весь год вперёд начиная с 2027 года, чтобы пассажиры могли планировать поездки заблаговременно, отмечают власти. "Нововведение также призвано решить проблему искусственного дефицита билетов в сезон отпусков. Сегодня часть пассажиров бронирует сразу несколько мест на разные даты, а потом сдаёт лишние - и другие жители попросту не могут купить билет в нужное время. Чтобы изменить эту ситуацию, штраф за добровольный возврат авиабилета составит 3 500 рублей - по аналогии с практикой группы "Аэрофлот", - отмечает правительство. Власти добавляют, что это станет стимулом для более ответственного отношения к бронированию. На Чукотке внутренние пассажирские авиаперевозки осуществляет АО "ЧукотАВИА". Маршрутная сеть охватывает 149 социально значимых направлений: ежегодно выполняется около 1699 рейсов, которыми пользуются порядка 37 тысяч пассажиров.

