На Чукотке заработала новая система тарификации авиабилетов - 23.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260323/chukotka-868545056.html
На Чукотке заработала новая система тарификации авиабилетов
бизнес
туризм
россия
чукотка
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868545056.jpg?1774231825
чукотка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
05:10 23.03.2026
 
На Чукотке заработала новая система тарификации авиабилетов

На Чукотке ввели гостевой тариф на местные перелеты для тех, у кого нет там регистрации

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 23 мар - ПРАЙМ. Новая система тарификации авиабилетов, предусматривающая гостевой тариф на местные перелеты на Чукотке для тех, у кого нет там регистрации, начала работать в регионе, сообщает правительство автономного округа.
"С 20 марта на местных авиалиниях Чукотского автономного округа вступила в силу новая система тарификации авиабилетов… Теперь все граждане, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории Чукотского АО, сохраняют право летать по льготному тарифу - тому самому, что действует без изменений с 2019 года. Для гостей региона и командированных, не являющихся его резидентами, устанавливается отдельный гостевой тариф", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря дополнительным доходам от нового тарифа авиакомпания сможет выполнять дополнительные рейсы со сниженным до 70% вместо 90%, как сейчас, порогом минимальной загрузки. То есть самолёт полетит, даже если часть мест на нем будет свободна. Параллельно прорабатывается возможность открытия продажи билетов на весь год вперёд начиная с 2027 года, чтобы пассажиры могли планировать поездки заблаговременно, отмечают власти.
"Нововведение также призвано решить проблему искусственного дефицита билетов в сезон отпусков. Сегодня часть пассажиров бронирует сразу несколько мест на разные даты, а потом сдаёт лишние - и другие жители попросту не могут купить билет в нужное время. Чтобы изменить эту ситуацию, штраф за добровольный возврат авиабилета составит 3 500 рублей - по аналогии с практикой группы "Аэрофлот", - отмечает правительство.
Власти добавляют, что это станет стимулом для более ответственного отношения к бронированию.
На Чукотке внутренние пассажирские авиаперевозки осуществляет АО "ЧукотАВИА". Маршрутная сеть охватывает 149 социально значимых направлений: ежегодно выполняется около 1699 рейсов, которыми пользуются порядка 37 тысяч пассажиров.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала