Оптовые продавцы дизеля в Великобритании начали ограничивать продажу дизеля фермерам, сообщает газета Telegraph со ссылкой на отраслевые ассоциации.
2026-03-23T23:35+0300
ЛОНДОН, 23 мар - ПРАЙМ. Оптовые продавцы дизеля в Великобритании начали ограничивать продажу дизеля фермерам, сообщает газета Telegraph со ссылкой на отраслевые ассоциации. "Им (продавцам - ред.) пришлось сократить объемы заказов, чтобы выполнить как можно большее их количество. Вместо того чтобы доставить по десять тысяч литров на фермера, им пришлось доставлять по две тысячи", - заявил изданию менеджер по закупкам ассоциации Anglia Farmers Патрик Крехан. По его словам, ограничения пока коснулись Шотландии и графства Эссекс восточнее Лондона. Фермеры в Шотландии рассказали газете, что продавцы отпускают не более 500 литров дизеля в одни руки. В Национальном союзе фермеров заявили, что организация "внимательно следит за ситуацией", но отметили, что сообщения о широко распространенных проблемах с дизельным топливом или поставками удобрений пока не поступали. По данным одной из крупнейших автосервисных компаний страны RAC, стоимость дизельного топлива в Великобритании с начала эскалации вокруг Ирана увеличилась уже на 17%, в то время как цена бензина выросла на 9%. Для заправки сельскохозяйственной техники в Великобритании используется так называемый красный дизель, который облагается меньшей налоговой ставкой.
