Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Великобритании начали ограничивать продажу дизеля фермерам - 23.03.2026, ПРАЙМ
В Великобритании начали ограничивать продажу дизеля фермерам
23:35 23.03.2026 (обновлено: 23:51 23.03.2026)
 
В Великобритании начали ограничивать продажу дизеля фермерам

Telegraph: оптовые продавцы дизеля в Великобритании начали ограничивать продажу фермерам

Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 23 мар - ПРАЙМ. Оптовые продавцы дизеля в Великобритании начали ограничивать продажу дизеля фермерам, сообщает газета Telegraph со ссылкой на отраслевые ассоциации.
"Им (продавцам - ред.) пришлось сократить объемы заказов, чтобы выполнить как можно большее их количество. Вместо того чтобы доставить по десять тысяч литров на фермера, им пришлось доставлять по две тысячи", - заявил изданию менеджер по закупкам ассоциации Anglia Farmers Патрик Крехан.
По его словам, ограничения пока коснулись Шотландии и графства Эссекс восточнее Лондона.
Фермеры в Шотландии рассказали газете, что продавцы отпускают не более 500 литров дизеля в одни руки.
В Национальном союзе фермеров заявили, что организация "внимательно следит за ситуацией", но отметили, что сообщения о широко распространенных проблемах с дизельным топливом или поставками удобрений пока не поступали.
По данным одной из крупнейших автосервисных компаний страны RAC, стоимость дизельного топлива в Великобритании с начала эскалации вокруг Ирана увеличилась уже на 17%, в то время как цена бензина выросла на 9%. Для заправки сельскохозяйственной техники в Великобритании используется так называемый красный дизель, который облагается меньшей налоговой ставкой.
