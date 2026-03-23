Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС в конце очереди за российскими энергоносителями, заявил Дмитриев - 23.03.2026, ПРАЙМ
ЕС в конце очереди за российскими энергоносителями, заявил Дмитриев
ЕС в конце очереди за российскими энергоносителями, заявил Дмитриев - 23.03.2026, ПРАЙМ
ЕС в конце очереди за российскими энергоносителями, заявил Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 23.03.2026, ПРАЙМ
газ
рф
сша
иран
кирилл дмитриев
михаил мишустин
ес
рфпи
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз находится в конце очереди за энергоносителями. "ЕС в конце очереди", - написал Дмитриев в соцсети X. Так глава РФПИ прокомментировал публикацию BRICS News на фоне визита премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня в Россию. Как сообщали в аппарате правительства РФ, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет переговоры с вьетнамским коллегой, особое внимание уделят реализации крупных совместных проектов в энергетике. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
рф
сша
иран
газ, рф, сша, иран, кирилл дмитриев, михаил мишустин, ес, рфпи
Газ, РФ, США, ИРАН, Кирилл Дмитриев, Михаил Мишустин, ЕС, РФПИ
ЕС в конце очереди за российскими энергоносителями, заявил Дмитриев

Дмитриев: Евросоюз находится в конце очереди за российскими энергоносителями

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз находится в конце очереди за энергоносителями.
"ЕС в конце очереди", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал публикацию BRICS News на фоне визита премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня в Россию.
Как сообщали в аппарате правительства РФ, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет переговоры с вьетнамским коллегой, особое внимание уделят реализации крупных совместных проектов в энергетике.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
 
ГазРФСШАИРАНКирилл ДмитриевМихаил МишустинЕСРФПИ
 
 
