https://1prime.ru/20260323/dmitriev-868568920.html
Глава РФПИ спрогнозировал мировой сельскохозяйственный кризис
Глава РФПИ спрогнозировал мировой сельскохозяйственный кризис - 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T23:04+0300
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию о дестабилизации рынка удобрений на фоне закрытия Ормузского пролива, спрогнозировал возможный сельскохозяйственный кризис. "Ормузский пролив и дестабилизация рынка удобрений. Сельскохозяйственный кризис на очереди" - написал Дмитриев в соцсети X. Так глава РФПИ прокомментировал публикацию международного рейтингового агентства S&P Global о влиянии конфликта на Ближнем Востоке и фактического прекращения судоходства через Ормузский пролив на торговлю удобрениями в мире. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация привела к фактической блокировке Ормузского пролива.
