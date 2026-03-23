В России хотят ужесточить контроль за безналичными доходами физлиц
В России хотят ужесточить контроль за безналичными доходами физлиц - 23.03.2026, ПРАЙМ
В России хотят ужесточить контроль за безналичными доходами физлиц
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, по которому Банк России будет сообщать ФНС о счетах физлиц с признаками...
2026-03-23T17:42+0300
2026-03-23T17:42+0300
2026-03-23T17:42+0300
банки
финансы
рф
банк россия
фнс россии
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, по которому Банк России будет сообщать ФНС о счетах физлиц с признаками предпринимательской деятельности, сообщил источник РИА Новости. Законопроектом предлагается внести изменения в часть первую Налогового кодекса РФ. Так, Банк России может направлять в налоговые органы информацию о физических лицах, чьи операции по счетам имеют признаки предпринимательской деятельности или получения доходов от других физлиц. Налоговые органы будут вправе запрашивать выписки по счетам таких лиц в иных банках вне рамок проверок. "Одобрено", – сказал собеседник агентства. Таким образом власти хотят усилить идентификацию владельцев банковских счетов и расширить контроль за безналичными доходами физлиц. Также изменения планируется внести в закон "О налоговых органах Российской Федерации" и статьи 3 и 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Закон о налоговых органах дополняется новыми статьями, которыми устанавливается, что ФНС передает Банку России, в частности, информацию об открытии, закрытии счетов (вкладов) физлиц, не являющихся ИП, информацию о предоставлении или прекращении права физлиц использовать персонифицированные электронные средства платежа. В ФЗ о противодействии легализации доходов теперь при идентификации клиента в обязательном порядке будет указываться ИНН, перечень сведений для упрощенной идентификации дополняется СНИЛС, номером полиса ОМС, номером водительского удостоверения (с исключениями для определенных электронных средств платежа). Законопроект расширяет информационный обмен между ФНС и ЦБ РФ в целях усиления контроля за безналичными доходами физлиц и противодействия их использованию для незаконных операций в рамках мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики.
рф
банки, финансы, рф, банк россия, фнс россии
Банки, Финансы, РФ, банк Россия, ФНС России
В России хотят ужесточить контроль за безналичными доходами физлиц
Правкомиссия одобрила проект о контроле за безналичными доходами для обеления экономики
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, по которому Банк России будет сообщать ФНС о счетах физлиц с признаками предпринимательской деятельности, сообщил источник РИА Новости.
Законопроектом предлагается внести изменения в часть первую Налогового кодекса РФ
. Так, Банк России
может направлять в налоговые органы информацию о физических лицах, чьи операции по счетам имеют признаки предпринимательской деятельности или получения доходов от других физлиц. Налоговые органы будут вправе запрашивать выписки по счетам таких лиц в иных банках вне рамок проверок.
"Одобрено", – сказал собеседник агентства.
Таким образом власти хотят усилить идентификацию владельцев банковских счетов и расширить контроль за безналичными доходами физлиц.
Также изменения планируется внести в закон "О налоговых органах Российской Федерации" и статьи 3 и 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Закон о налоговых органах дополняется новыми статьями, которыми устанавливается, что ФНС
передает Банку России, в частности, информацию об открытии, закрытии счетов (вкладов) физлиц, не являющихся ИП, информацию о предоставлении или прекращении права физлиц использовать персонифицированные электронные средства платежа.
В ФЗ о противодействии легализации доходов теперь при идентификации клиента в обязательном порядке будет указываться ИНН, перечень сведений для упрощенной идентификации дополняется СНИЛС, номером полиса ОМС, номером водительского удостоверения (с исключениями для определенных электронных средств платежа).
Законопроект расширяет информационный обмен между ФНС и ЦБ РФ в целях усиления контроля за безналичными доходами физлиц и противодействия их использованию для незаконных операций в рамках мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики.