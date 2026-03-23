Доллар дешевеет к мировым валютам после заявлений Трампа

Доллар дешевеет к мировым валютам после заявлений Трампа - 23.03.2026, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к мировым валютам после заявлений Трампа

Стоимость доллара к мировым валютам, в том числе евро, перешла к уменьшению в понедельник днем после заявлений американского президента Дональда Трампа об... | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T14:52+0300

2026-03-23T14:52+0300

2026-03-23T14:52+0300

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам, в том числе евро, перешла к уменьшению в понедельник днем после заявлений американского президента Дональда Трампа об отсрочке ударов по энергосистеме Ирана, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.40 мск курс евро к доллару рос на 0,09%, до 1,1581 доллара с 1,1571 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене снижался на 0,36%, до 158,66 иены со 159,23 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,27% - до 99,38 пункта. Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. До заявления Трампа курс евро к доллару снижался на 0,7%, доллара к иене - рос на 0,2%, индекс доллара - поднимался на 0,5%.

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, иран, сша, дональд трамп