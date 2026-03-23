Доллар дешевеет к мировым валютам после заявлений Трампа
Доллар дешевеет к мировым валютам после заявлений Трампа
14:52 23.03.2026
 
Доллар дешевеет к мировым валютам после заявлений Трампа

Стоимость доллара перешла к снижению к мировым валютам после заявлений Трампа

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам, в том числе евро, перешла к уменьшению в понедельник днем после заявлений американского президента Дональда Трампа об отсрочке ударов по энергосистеме Ирана, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.40 мск курс евро к доллару рос на 0,09%, до 1,1581 доллара с 1,1571 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене снижался на 0,36%, до 158,66 иены со 159,23 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,27% - до 99,38 пункта.
Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней.
До заявления Трампа курс евро к доллару снижался на 0,7%, доллара к иене - рос на 0,2%, индекс доллара - поднимался на 0,5%.
 
