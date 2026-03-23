Smart TV перестанет быть только экраном для просмотра видео - 23.03.2026, ПРАЙМ
Smart TV перестанет быть только экраном для просмотра видео
2026-03-23T07:08+0300
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Smart TV в ближайшие годы перестанет быть только экраном для просмотра видео, на телевизорах начнут появляться "домашние цифровые сценарии", такие как семейный просмотр контента, видеозвонки и приложения для тренировок, рассказали РИА Новости в компании Launcher. "Smart TV в ближайшие годы перестанет быть только экраном для просмотра видео и начнет превращаться в центр домашних цифровых сценариев… следующие волны обновлений приведут к появлению на телевизорах новых классов приложений, которые ранее были характерны в первую очередь для смартфонов", - рассказали там. Они отметили, что вендоры развивают собственные операционные системы для умных телевизоров и превращают их в самостоятельные платформы. Например, пользователю будут предлагать не набор из приложений, а действия - посмотреть матч, запустить тренировку или созвониться с родственниками. Также отмечается, что самой популярной категорией станут семейные сервисы, то есть приложения для совместного просмотра контента, видеозвонков и общения. Телевизор сможет объединить пользователей из разных домов вокруг одного фильма, трансляции, синхронизируя воспроизведение на нескольких экранах. Помимо этого, в новинках могут появиться приложения для здоровья и домашнего фитнеса. В компании отметили, что умные телевизоры будут развивать камеры, датчики и ИИ-алгоритмы для того, чтобы они выступали не только, как экран для видеоуроков, но и как домашний помощник для тренировок. Кроме того, появятся приложения для управления "умным" домом и для настройки интерфейса в зависимости от возраста зрителей, времени суток и их привычек, отметили там.
бизнес, технологии
Бизнес, Технологии
