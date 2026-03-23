Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о трансформации браузеров - 23.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о трансформации браузеров
2026-03-23T05:46+0300
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Браузеры начинают трансформироваться: ключевым фактором конкуренции становится встроенный в систему искусственный интеллект (ИИ), рассказал РИА Новости руководитель "Яндекс Браузера" Илья Шибанов. "На рынке браузеров идет технологическая трансформация: ключевым фактором конкуренции становится глубина встроенного в продукт искусственного интеллекта. Если раньше браузеры соревновались в скорости и безопасности, то теперь - в уровне внедрения ИИ", - сообщил он. Эксперт отметил, что браузеры конкурируют за право думать, действовать вместе с пользователями и решать за него. Например, пользователь формирует цель - найти лучшее предложение, оформить заказ или подготовить аналитический разбор, - а система сама строит последовательность шагов, взаимодействует с сайтами, обрабатывает контент и доводит процесс до результата. Специалист уточнил, что через несколько лет автоматизация сложных многоступенчатых сценариев станет естественной частью функциональности ИИ-браузера. Так, он будет сам анализировать источники, сравнивать предложения, заполнять формы и оформлять операции. Это может помочь пользователям с большим количеством задач, где значительная часть времени уходит на повторяющиеся действия.
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Браузеры начинают трансформироваться: ключевым фактором конкуренции становится встроенный в систему искусственный интеллект (ИИ), рассказал РИА Новости руководитель "Яндекс Браузера" Илья Шибанов.
"На рынке браузеров идет технологическая трансформация: ключевым фактором конкуренции становится глубина встроенного в продукт искусственного интеллекта. Если раньше браузеры соревновались в скорости и безопасности, то теперь - в уровне внедрения ИИ", - сообщил он.
Эксперт отметил, что браузеры конкурируют за право думать, действовать вместе с пользователями и решать за него. Например, пользователь формирует цель - найти лучшее предложение, оформить заказ или подготовить аналитический разбор, - а система сама строит последовательность шагов, взаимодействует с сайтами, обрабатывает контент и доводит процесс до результата.
Специалист уточнил, что через несколько лет автоматизация сложных многоступенчатых сценариев станет естественной частью функциональности ИИ-браузера. Так, он будет сам анализировать источники, сравнивать предложения, заполнять формы и оформлять операции. Это может помочь пользователям с большим количеством задач, где значительная часть времени уходит на повторяющиеся действия.
 
Технологии
 
 
