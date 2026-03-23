Эксперт рассказал о трансформации браузеров

Эксперт рассказал о трансформации браузеров - 23.03.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о трансформации браузеров

Браузеры начинают трансформироваться: ключевым фактором конкуренции становится встроенный в систему искусственный интеллект (ИИ), рассказал РИА Новости... | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T05:46+0300

2026-03-23T05:46+0300

2026-03-23T05:46+0300

технологии

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Браузеры начинают трансформироваться: ключевым фактором конкуренции становится встроенный в систему искусственный интеллект (ИИ), рассказал РИА Новости руководитель "Яндекс Браузера" Илья Шибанов. "На рынке браузеров идет технологическая трансформация: ключевым фактором конкуренции становится глубина встроенного в продукт искусственного интеллекта. Если раньше браузеры соревновались в скорости и безопасности, то теперь - в уровне внедрения ИИ", - сообщил он. Эксперт отметил, что браузеры конкурируют за право думать, действовать вместе с пользователями и решать за него. Например, пользователь формирует цель - найти лучшее предложение, оформить заказ или подготовить аналитический разбор, - а система сама строит последовательность шагов, взаимодействует с сайтами, обрабатывает контент и доводит процесс до результата. Специалист уточнил, что через несколько лет автоматизация сложных многоступенчатых сценариев станет естественной частью функциональности ИИ-браузера. Так, он будет сам анализировать источники, сравнивать предложения, заполнять формы и оформлять операции. Это может помочь пользователям с большим количеством задач, где значительная часть времени уходит на повторяющиеся действия.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии