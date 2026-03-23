Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали, как мошенники обманывают россиян - 23.03.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, как мошенники обманывают россиян
2026-03-23T01:18+0300
туризм
бизнес
финансы
01:18 23.03.2026
 
Эксперты рассказали, как мошенники обманывают россиян

Эксперт Мкртчян: мошенники создают липовые сайты отелей, чтобы обмануть туристов

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Злоумышленники обманывают россиян, создавая поддельные сайты отелей - это самая распространенная мошенническая схема в сфере бронирования отдыха, которая направлена на кражу денежных средств, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации "Альянс туристических агентств", генеральный директор туроператора "Розовый слон" Алексан Мкртчян.
"В основном мошеннические схемы – это липовые сайты отеля. Вот это примерно 90% мошеннических схем", - сказал Мкртчян.
По его словам, создается фейковый сайт отеля, где туристов может привлечь низкая стоимость проживания. "Люди бронируют, платят деньги, приезжают в отель, а их там никто не ждет", - пояснил он.
Мкртчян добавил, что мошенники создают сайты, полностью похожие на официальные, незначительно меняя название. "Ставят нижнее подчеркивание, черточку какую-то, и вы попадаете на другую страницу, а она один в один похожа на сайт вашего отеля", - объяснил он.
Он посоветовал туристам не доверять предложениям с низкими ценами и внимательнее смотреть на подлинность сайта отеля.
 
