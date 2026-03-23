https://1prime.ru/20260323/eksperty-868543543.html

Эксперты рассказали, как мошенники обманывают россиян - 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T01:18+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868543543.jpg?1774217895

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Злоумышленники обманывают россиян, создавая поддельные сайты отелей - это самая распространенная мошенническая схема в сфере бронирования отдыха, которая направлена на кражу денежных средств, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации "Альянс туристических агентств", генеральный директор туроператора "Розовый слон" Алексан Мкртчян. "В основном мошеннические схемы – это липовые сайты отеля. Вот это примерно 90% мошеннических схем", - сказал Мкртчян. По его словам, создается фейковый сайт отеля, где туристов может привлечь низкая стоимость проживания. "Люди бронируют, платят деньги, приезжают в отель, а их там никто не ждет", - пояснил он. Мкртчян добавил, что мошенники создают сайты, полностью похожие на официальные, незначительно меняя название. "Ставят нижнее подчеркивание, черточку какую-то, и вы попадаете на другую страницу, а она один в один похожа на сайт вашего отеля", - объяснил он. Он посоветовал туристам не доверять предложениям с низкими ценами и внимательнее смотреть на подлинность сайта отеля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

