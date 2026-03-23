Эксперты рассказали, сколько стоит отдых во Вьетнаме

Средний чек на отдых во Вьетнаме этим летом составляет 270 тысяч рублей, при этом самый бюджетный тур на двоих можно приобрести за 180 тысяч рублей с перелетом,

2026-03-23T03:48+0300

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Средний чек на отдых во Вьетнаме этим летом составляет 270 тысяч рублей, при этом самый бюджетный тур на двоих можно приобрести за 180 тысяч рублей с перелетом, рассказали РИА Новости в сервисе Travelata. "Популярность Вьетнама продолжает расти, особенно на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Средний чек поездки на лето 2026 года составляет 270 тысяч рублей", - сказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata Олег Козырев. По его словам, доля бронирований Вьетнама на лето уже достигла 3%, что позволило этой стране занять пятую строчку среди популярных зарубежных направлений у россиян. В свою очередь генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян сказал РИА Новости, что Вьетнам - одно из самых разнообразных и самобытных направлений Юго-Восточной Азии, к тому же круглогодичное. "В зимние месяцы идеальные условия на юге страны: на острове Фукуок и в регионе Фантьет. А в летние месяцы туристы устремляются на более северные курорты Нячанг и Камрань, а также еще более "северный" Дананг", - отметил он. Мурадян также добавил, что Вьетнам является недорогим направлением, однако на окончательную стоимость тура влияет цена за перелет. Например, билеты на прямые рейсы до Нячанга туда-обратно будут стоить около 80 тысяч рублей. По оценке Travelata, цены на поездки в Нячанг в июне начинаются от 180 тысяч рублей на двоих в двухзвездочном отеле на 14 ночей без питания с перелетом и трансфером. Мурадян подчеркнул, что отельная база Нячанга разнообразна, при этом есть варианты размещения по цене от 70 тысяч рублей за двоих по системе "все включено" на 10 дней. "Но варианты уровня 5 звезд обойдутся в 120-140 тысяч рублей за двоих без учета перелета", - добавил он. Что касается еще одного вьетнамского курорта Дананг, до него можно добраться стыковочными рейсами по цене от 70 тысяч рублей за человека, а стоимость отеля с типом питания "все включено" на 10 дней на двоих начинается от 100 тысяч рублей, рассказал Мурадян. "Но в данном случае лучше взять размещение на завтраках и более тесно познакомиться с местной кухней. Тогда хороший отель обойдется около 50 тысяч рублей за двоих на 10 ночей, плюс перелет", - рекомендует он. Чисто пляжным курортом с большими отельными комплексами и отдельными пляжами является Камрань, отметил Мурадян. "В основном это отели категории 5 звезд со всем необходимым на территории. Это отличный вариант для размеренного отдыха с выездами на экскурсии по необходимости... Хороший пляжный отель в Камрани на "все включено" будет стоить 130-150 тысяч рублей за двоих на 10 дней. Таким образом, тур на двоих обойдется в среднем в 300 тысяч рублей за 10 дней", - заключил он.

