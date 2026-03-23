https://1prime.ru/20260323/eksperty-868545147.html
Эксперты рассказали, сколько стоят отели в ОАЭ на апрель
2026-03-23T05:10+0300
бизнес
абу-даби
сша
иран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868545147.jpg?1774231827
СТАМБУЛ, 23 мар - ПРАЙМ. Цены в большинстве четырехзвездочных отелей в Дубае и Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах на апрель снизились в 3-4 раза на фоне эскалации в регионе до порядка 50-60 долларов, в пятизвездочных - в два-три раза до 100-150 долларов, выяснило РИА Новости.
Агентство проанализировало предложения отелей для двоих гостей на начало апреля.
В частности, в Абу-Даби в четырехзвездочном отеле Mercure номер на двоих обойдется в 54 доллара - хотя в январе и феврале в номер в гостинице стоил не менее 200-250 долларов. Схожая картина наблюдается в отеле TRYP by Wyndham - номер стоит от 57 долларов, в Ramada Downtown - от 54 долларов, La Quinta by Wyndham - от 61 доллара.
Пятизвездочные отели Абу-Даби снизил цены примерно в два-три раза: так, Rixos Marina предлагает гостям номера от 225 долларов, Ritz-Carlton - от 231 доллара, Shangri-La - от 201 доллара, а Radisson - от 125 долларов, причем такие цены действуют весь апрель.
В Дубае картина схожая: четырехзвездочные отели предлагают номера в среднем за 50-60 долларов, в частности, гостиницы Stella Di Mare, Time Oak, Hyatt Place.
Номер в пятизвездочном Dusit Thani стоит от 95 долларов, Hilton Jumeirah обойдется как минимум в 155 долларов, Pullman Jumeirah - в 90, Radisson Blu - в 87, Movenpick Jumeirah - в 167 долларов.
Дневная температура в ОАЭ в апреле варьируется в пределах 25-30 градусов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
