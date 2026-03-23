Эксперты рассказали, сколько стоят отели в ОАЭ на апрель

Цены в большинстве четырехзвездочных отелей в Дубае и Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах на апрель снизились в 3-4 раза на фоне эскалации в регионе до... | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T05:10+0300

СТАМБУЛ, 23 мар - ПРАЙМ. Цены в большинстве четырехзвездочных отелей в Дубае и Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах на апрель снизились в 3-4 раза на фоне эскалации в регионе до порядка 50-60 долларов, в пятизвездочных - в два-три раза до 100-150 долларов, выяснило РИА Новости. Агентство проанализировало предложения отелей для двоих гостей на начало апреля. В частности, в Абу-Даби в четырехзвездочном отеле Mercure номер на двоих обойдется в 54 доллара - хотя в январе и феврале в номер в гостинице стоил не менее 200-250 долларов. Схожая картина наблюдается в отеле TRYP by Wyndham - номер стоит от 57 долларов, в Ramada Downtown - от 54 долларов, La Quinta by Wyndham - от 61 доллара. Пятизвездочные отели Абу-Даби снизил цены примерно в два-три раза: так, Rixos Marina предлагает гостям номера от 225 долларов, Ritz-Carlton - от 231 доллара, Shangri-La - от 201 доллара, а Radisson - от 125 долларов, причем такие цены действуют весь апрель. В Дубае картина схожая: четырехзвездочные отели предлагают номера в среднем за 50-60 долларов, в частности, гостиницы Stella Di Mare, Time Oak, Hyatt Place. Номер в пятизвездочном Dusit Thani стоит от 95 долларов, Hilton Jumeirah обойдется как минимум в 155 долларов, Pullman Jumeirah - в 90, Radisson Blu - в 87, Movenpick Jumeirah - в 167 долларов. Дневная температура в ОАЭ в апреле варьируется в пределах 25-30 градусов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

