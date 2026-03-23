ЕЦБ ожидает пик цен на энергию во втором квартале - 23.03.2026, ПРАЙМ
ЕЦБ ожидает пик цен на энергию во втором квартале
Вице-президент ЕЦБ де Гиндос: пик цен на энергию в 2026 году ожидается во втором квартале

Лого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
МАДРИД, 23 мар - ПРАЙМ. Европейский центральный банк ожидает пик цен на энергию во втором квартале 2026 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос.
"В наших прогнозах мы не определяем точную продолжительность конфликта, а оцениваем, как долго будут сохраняться шоки на энергетических рынках. Базовый сценарий предусматривает, что пик цен на энергию придется на второй квартал 2026 года, после чего ожидается быстрое снижение цен на нефть и газ", - сказал он в интервью испанской газете Mundo.
По его словам, при неблагоприятном сценарии энергетический кризис может продлиться до третьего квартала 2026 года, а в более тяжелом варианте - затянуться еще дольше при сохранении высоких цен.
Гиндос подчеркнул, что ключевым фактором остается не только уровень цен, но и продолжительность их роста, которая определяет глубину экономических последствий. Он также отметил, что ситуация на энергетических рынках остается главным источником неопределенности для экономики еврозоны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
 
