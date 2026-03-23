ЕЦБ ожидает пик цен на энергию во втором квартале
ЕЦБ ожидает пик цен на энергию во втором квартале - 23.03.2026, ПРАЙМ
ЕЦБ ожидает пик цен на энергию во втором квартале
Европейский центральный банк ожидает пик цен на энергию во втором квартале 2026 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил вице-президент ЕЦБ Луис де...
2026-03-23T19:14+0300
2026-03-23T19:14+0300
2026-03-23T19:14+0300
МАДРИД, 23 мар - ПРАЙМ. Европейский центральный банк ожидает пик цен на энергию во втором квартале 2026 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос. "В наших прогнозах мы не определяем точную продолжительность конфликта, а оцениваем, как долго будут сохраняться шоки на энергетических рынках. Базовый сценарий предусматривает, что пик цен на энергию придется на второй квартал 2026 года, после чего ожидается быстрое снижение цен на нефть и газ", - сказал он в интервью испанской газете Mundo. По его словам, при неблагоприятном сценарии энергетический кризис может продлиться до третьего квартала 2026 года, а в более тяжелом варианте - затянуться еще дольше при сохранении высоких цен. Гиндос подчеркнул, что ключевым фактором остается не только уровень цен, но и продолжительность их роста, которая определяет глубину экономических последствий. Он также отметил, что ситуация на энергетических рынках остается главным источником неопределенности для экономики еврозоны. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
ближний восток
сша
иран
мировая экономика, ближний восток, сша, иран, ецб
Энергетика, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН, ЕЦБ
ЕЦБ ожидает пик цен на энергию во втором квартале
Вице-президент ЕЦБ де Гиндос: пик цен на энергию в 2026 году ожидается во втором квартале
МАДРИД, 23 мар - ПРАЙМ. Европейский центральный банк ожидает пик цен на энергию во втором квартале 2026 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос.
"В наших прогнозах мы не определяем точную продолжительность конфликта, а оцениваем, как долго будут сохраняться шоки на энергетических рынках. Базовый сценарий предусматривает, что пик цен на энергию придется на второй квартал 2026 года, после чего ожидается быстрое снижение цен на нефть и газ", - сказал он в интервью испанской газете Mundo.
По его словам, при неблагоприятном сценарии энергетический кризис может продлиться до третьего квартала 2026 года, а в более тяжелом варианте - затянуться еще дольше при сохранении высоких цен.
Гиндос подчеркнул, что ключевым фактором остается не только уровень цен, но и продолжительность их роста, которая определяет глубину экономических последствий. Он также отметил, что ситуация на энергетических рынках остается главным источником неопределенности для экономики еврозоны.
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
. Тегеран
осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива
, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива
, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.