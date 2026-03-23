Евродепутат: сделка с Россией могла спасти Европу от энергокризиса
2026-03-23T04:31+0300
ГААГА, 23 мар - ПРАЙМ. Сделка с Россией могла спасти Европу от энергокризиса, это нужно было делать сразу после обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил о необходимости восстанавливать диалог с Россией для импорта энергоресурсов на фоне мирового кризиса. Он также призвал ЕС к переговорам с РФ по украинскому урегулированию и назвал сделку с Москвой единственным решением.
"Наш премьер-министр был единственным, кто проявил здравый смысл, сказав: давайте снова будем получать энергию из России, давайте заключим сделку", - отметил Кеннес.
По его словам, европейцы должны были это сделать сразу после обострения ситуации на Ближнем Востоке.
"Им никогда не следовало обращаться в США и платить за газ в пять раз больше. И это тоже козырь, который мы, левые, должны были разыграть и сказать: "О, если цены на газ вырастут, есть решение. Заключите сделку с Россией, и проблема будет решена", - считает евродепутат.
Однако теперь европейским гражданам придется расплачиваться за последствия решений лидеров ЕС, заключил собеседник агентства.
Цены на газ на европейском рынке начали резко расти 2 марта. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% - до 590 долларов за тысячу кубометров, а на следующий день впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров. Через неделю - 9 марта - они пробили отметку в 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 11 января 2023 года, приближались к 820 долларам.
