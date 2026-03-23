Евродепутат: сделка с Россией могла спасти Европу от энергокризиса

https://1prime.ru/20260323/evrodeputat-868544779.html

Сделка с Россией могла спасти Европу от энергокризиса, это нужно было делать сразу после обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости евродепутат... | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T04:31+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868544779.jpg?1774229472

ГААГА, 23 мар - ПРАЙМ. Сделка с Россией могла спасти Европу от энергокризиса, это нужно было делать сразу после обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес. Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил о необходимости восстанавливать диалог с Россией для импорта энергоресурсов на фоне мирового кризиса. Он также призвал ЕС к переговорам с РФ по украинскому урегулированию и назвал сделку с Москвой единственным решением. "Наш премьер-министр был единственным, кто проявил здравый смысл, сказав: давайте снова будем получать энергию из России, давайте заключим сделку", - отметил Кеннес. По его словам, европейцы должны были это сделать сразу после обострения ситуации на Ближнем Востоке. "Им никогда не следовало обращаться в США и платить за газ в пять раз больше. И это тоже козырь, который мы, левые, должны были разыграть и сказать: "О, если цены на газ вырастут, есть решение. Заключите сделку с Россией, и проблема будет решена", - считает евродепутат. Однако теперь европейским гражданам придется расплачиваться за последствия решений лидеров ЕС, заключил собеседник агентства. Цены на газ на европейском рынке начали резко расти 2 марта. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% - до 590 долларов за тысячу кубометров, а на следующий день впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров. Через неделю - 9 марта - они пробили отметку в 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 11 января 2023 года, приближались к 820 долларам.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газ, ближний восток, бельгия, европа, ес