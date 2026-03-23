https://1prime.ru/20260323/evropa-868557149.html
Фондовые индексы Европы перешли к росту после заявлений Трампа
2026-03-23T14:50+0300
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы перешли к росту после поручения американского президента Дональда Трампа отложить нанесение ударов силами США по иранским электростанциям, следует из данных торгов. По состоянию на 14.12 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,22% относительно предыдущего закрытия, до 9940,33 пункта, французский CAC 40 - на 2%, до 7818,97 пункта, немецкий DAX - на 3,06%, до 23 081,74 пункта. Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов силами США по иранским электростанциям на пять дней. До этого заявления биржи Европы падали в среднем на 2%.
рынок, индексы, дональд трамп, dax, европа, сша
Фондовые индексы Европы перешли к росту после заявлений Трампа по Ирану