Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы перешли к росту после заявлений Трампа - 23.03.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы перешли к росту после заявлений Трампа
14:50 23.03.2026
 
Фондовые индексы Европы перешли к росту после заявлений Трампа по Ирану

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы перешли к росту после поручения американского президента Дональда Трампа отложить нанесение ударов силами США по иранским электростанциям, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.12 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,22% относительно предыдущего закрытия, до 9940,33 пункта, французский CAC 40 - на 2%, до 7818,97 пункта, немецкий DAX - на 3,06%, до 23 081,74 пункта.
Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов силами США по иранским электростанциям на пять дней.
До этого заявления биржи Европы падали в среднем на 2%.
 
