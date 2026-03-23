В Европарламенте прокомментировали закрытие Ормузского пролива

ПАРИЖ, 23 мар – ПРАЙМ. Введя санкции против удобрений из РФ, ЕС сам сделал себя уязвимым, и закрытие Ормузского пролива ставит его в трудное положение, заявил РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани. "Европейский союз несет прямую долю ответственности за уязвимость, которую он сам для себя создал. Введя санкции против России и Белоруссии в отношении азотных и калийных удобрений, Брюссель сделал идеологический выбор, который привел к усилению зависимости от альтернативного импорта, росту сельскохозяйственных издержек и ослаблению продовольственной безопасности Европы", - сказал политик. Он напомнил, что Россия и Белоруссия вместе представляли значительную долю мировых поставок калийных удобрений. "Прекращение поставок от этих поставщиков без надежной альтернативы было опрометчивым решением – точно так же, как мы видим в случае с критически важными минералами. Результат: сегодня, если Ормузский пролив будет закрыт, если будут нарушены судоходные пути в Персидском заливе, Европа окажется в двойном затруднении - как в энергетическом, так и в сельскохозяйственном отношении", - указал Мариани. Он назвал эту тему "взрывоопасной", так как расплачиваться за нее будут европейские фермеры, а за ними – и потребители. "Европейские правительства знают это. Их министры сельского хозяйства знают это. Их министры финансов знают это. Но никто не говорит об этом достаточно громко, потому что признание этой реальности также означает признание того, что некоторые санкции были приняты без серьезного анализа их последствий для нашей собственной экономики", - заключил парламентарий. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

