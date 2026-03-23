Цены на газ в Европе перешли к падению после заявлений Трампа
Цены на газ в Европе перешли к падению после заявлений Трампа - 23.03.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе перешли к падению после заявлений Трампа
Биржевые цены на газ в Европе в понедельник перешли к падению на 7% после роста и продолжают его ускорять, опустившись ниже 650 долларов за тысячу кубометров,... | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T14:47+0300
2026-03-23T14:47+0300
2026-03-23T14:47+0300
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник перешли к падению на 7% после роста и продолжают его ускорять, опустившись ниже 650 долларов за тысячу кубометров, после заявлений американского президента Дональда Трампа об отсрочке ударов по энергосистеме Ирана, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 729,7 доллара (+3,1%). По состоянию на 14.08 мск показатель составлял 659,6 доллара (-6,8%), а к 14.10 мск ускорил снижение до 648,3 доллара (-8,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 708,1 доллара за тысячу кубометров. Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. До заявлений газ дорожал на 4%, примерно до 736 долларов за тысячу кубометров.
европа
иран
нидерланды
газ, европа, иран, нидерланды, дональд трамп, ice
Газ, ЕВРОПА, ИРАН, НИДЕРЛАНДЫ, Дональд Трамп, ICE
Цены на газ в Европе перешли к падению после заявлений Трампа
Биржевые цены на газ в Европе перешли к падению, на 7%, после заявлений Трампа