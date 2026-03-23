Цены на газ в Европе снизились до 672 долларов за тысячу кубов

ICE: цены на газ в Европе снизились на 5%, до 672 долларов за тысячу кубометров
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник снизились на 5% - до 672 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 729,7 доллара (+3,1%). Ценовой максимум составил 750,6 доллара (+6%), ценовой минимум - 645,6 доллара (-8,8%). Последние фьючерсы торговались по 671,8 доллара (-5,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 708,1 доллара за тысячу кубометров.
В ходе торгов цены на газ резко перешли к снижению после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней.
Цены на газ на европейском рынке начали резко расти 2 марта из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% - до 590 долларов за тысячу кубометров, а на следующий день впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров.
Накануне цены на газ впервые с 10 января 2023 года пробили отметку в 850 долларов за тысячу кубометров. Расчетная цена составила 734,8 доллара, это максимум с января 2023 года. Волатильность котировок вызвали сообщения QatarEnergy о повреждении в результате атак двух из 14 линий по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.