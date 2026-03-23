https://1prime.ru/20260323/ii-868565061.html

В МЭР оценили вероятность замены человека ИИ в туризме

Туризм будет одной из последних отраслей, которая может пойти на замену человека искусственным интеллектом (ИИ), считает заместитель министра экономического... | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T19:39+0300

экономика

бизнес

рф

госдума

россия

искусственный интеллект

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0d/866430599_6:0:1371:768_1920x0_80_0_0_ff914b2faf10f2568271b82ba2930125.jpg

МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ. Туризм будет одной из последних отраслей, которая может пойти на замену человека искусственным интеллектом (ИИ), считает заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. "Туризм, наверное, будет одной из последних отраслей, которая пойдет к замене людей на ИИ, потому что это все равно всегда персонализированная история, всегда это общение с человеком - особенно, что касается гидов и так далее", - сказал Вахруков. По его словам, в настоящий момент внедрение искусственного интеллекта в отрасли продолжает наращиваться: крупные туристические, а также гостиничные операторы используют его в простых задачах, связанных с ответами на обращения клиентов, а также интегрируют в чат-боты. "Виртуальная реальность и все остальное нам не заменят настоящий, старого толка туризм, и это хорошо", - добавил Вахруков. В свою очередь председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев добавил, что многие туроператоры и турагрегаторы пользуются ИИ для создания аналитики. Он также отметил, что вывести ИИ на прямое общение с туристом является хорошей идеей, однако нужно понимать степень ответственности.

https://1prime.ru/20260320/rossija-868474130.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

