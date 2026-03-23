В МЭР оценили вероятность замены человека ИИ в туризме
2026-03-23T19:39+0300
МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ. Туризм будет одной из последних отраслей, которая может пойти на замену человека искусственным интеллектом (ИИ), считает заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. "Туризм, наверное, будет одной из последних отраслей, которая пойдет к замене людей на ИИ, потому что это все равно всегда персонализированная история, всегда это общение с человеком - особенно, что касается гидов и так далее", - сказал Вахруков. По его словам, в настоящий момент внедрение искусственного интеллекта в отрасли продолжает наращиваться: крупные туристические, а также гостиничные операторы используют его в простых задачах, связанных с ответами на обращения клиентов, а также интегрируют в чат-боты. "Виртуальная реальность и все остальное нам не заменят настоящий, старого толка туризм, и это хорошо", - добавил Вахруков. В свою очередь председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев добавил, что многие туроператоры и турагрегаторы пользуются ИИ для создания аналитики. Он также отметил, что вывести ИИ на прямое общение с туристом является хорошей идеей, однако нужно понимать степень ответственности.
Вахруков: туризм будет одной из последних отраслей, которая пойдет на замену человека ИИ
