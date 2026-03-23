Иран активно поставлял арбузы весной, заявили в "Руспродсоюзе"
Иран активно поставлял арбузы весной, заявили в "Руспродсоюзе" - 23.03.2026, ПРАЙМ
Иран активно поставлял арбузы весной, заявили в "Руспродсоюзе"
Иран активно поставлял арбузы весной, однако альтернативными поставщиками могут быть Турция, которая является главным экспортером этой продукции в раннем... | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T02:48+0300
2026-03-23T02:48+0300
2026-03-23T02:48+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
иран
турция
узбекистан
дмитрий востриков
руспродсоюз
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Иран активно поставлял арбузы весной, однако альтернативными поставщиками могут быть Турция, которая является главным экспортером этой продукции в раннем сезоне, а также Узбекистан, Казахстан и Киргизия, рассказал РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.
Иран на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке запретил экспорт всех продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из страны с 3 марта 2026 года до дальнейшего уведомления. Россия закупала у Ирана значительные объемы арбузов в весенний период.
"Иран активно поставлял продукцию весной. Возможные альтернативы: Турция: главный исторический поставщик в раннем сезоне (май-июнь). Узбекистан, Казахстан, Киргизия", - сказал Востриков.
Он отметил, что последние три страны являются основными поставщиками арбузов в пик сезона - с июля по август. "Эти страны имеют климат, схожий с иранским, и развитые каналы экспорта в Россию", - добавил он. Помимо этого, арбузы может поставлять Китай.
иран
турция
узбекистан
мировая экономика, иран, турция, узбекистан, дмитрий востриков, руспродсоюз
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ИРАН, ТУРЦИЯ, УЗБЕКИСТАН, Дмитрий Востриков, Руспродсоюз
Иран активно поставлял арбузы весной, заявили в "Руспродсоюзе"
Эксперт Востриков: Иран активно поставлял арбузы весной
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Иран активно поставлял арбузы весной, однако альтернативными поставщиками могут быть Турция, которая является главным экспортером этой продукции в раннем сезоне, а также Узбекистан, Казахстан и Киргизия, рассказал РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.
Иран на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке запретил экспорт всех продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из страны с 3 марта 2026 года до дальнейшего уведомления. Россия закупала у Ирана значительные объемы арбузов в весенний период.
"Иран активно поставлял продукцию весной. Возможные альтернативы: Турция: главный исторический поставщик в раннем сезоне (май-июнь). Узбекистан, Казахстан, Киргизия", - сказал Востриков.
Он отметил, что последние три страны являются основными поставщиками арбузов в пик сезона - с июля по август. "Эти страны имеют климат, схожий с иранским, и развитые каналы экспорта в Россию", - добавил он. Помимо этого, арбузы может поставлять Китай.