https://1prime.ru/20260323/iran-868543916.html

Иран активно поставлял арбузы весной, заявили в "Руспродсоюзе"

2026-03-23T02:48+0300

энергетика

экономика

мировая экономика

иран

турция

узбекистан

дмитрий востриков

руспродсоюз

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868543916.jpg?1774223313

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Иран активно поставлял арбузы весной, однако альтернативными поставщиками могут быть Турция, которая является главным экспортером этой продукции в раннем сезоне, а также Узбекистан, Казахстан и Киргизия, рассказал РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Иран на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке запретил экспорт всех продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из страны с 3 марта 2026 года до дальнейшего уведомления. Россия закупала у Ирана значительные объемы арбузов в весенний период. "Иран активно поставлял продукцию весной. Возможные альтернативы: Турция: главный исторический поставщик в раннем сезоне (май-июнь). Узбекистан, Казахстан, Киргизия", - сказал Востриков. Он отметил, что последние три страны являются основными поставщиками арбузов в пик сезона - с июля по август. "Эти страны имеют климат, схожий с иранским, и развитые каналы экспорта в Россию", - добавил он. Помимо этого, арбузы может поставлять Китай.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

