Иран активно поставлял арбузы весной, заявили в "Руспродсоюзе" - 23.03.2026, ПРАЙМ
Иран активно поставлял арбузы весной, заявили в "Руспродсоюзе"
Иран активно поставлял арбузы весной, однако альтернативными поставщиками могут быть Турция, которая является главным экспортером этой продукции в раннем... | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T02:48+0300
02:48 23.03.2026
 
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Иран активно поставлял арбузы весной, однако альтернативными поставщиками могут быть Турция, которая является главным экспортером этой продукции в раннем сезоне, а также Узбекистан, Казахстан и Киргизия, рассказал РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.
Иран на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке запретил экспорт всех продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из страны с 3 марта 2026 года до дальнейшего уведомления. Россия закупала у Ирана значительные объемы арбузов в весенний период.
"Иран активно поставлял продукцию весной. Возможные альтернативы: Турция: главный исторический поставщик в раннем сезоне (май-июнь). Узбекистан, Казахстан, Киргизия", - сказал Востриков.
Он отметил, что последние три страны являются основными поставщиками арбузов в пик сезона - с июля по август. "Эти страны имеют климат, схожий с иранским, и развитые каналы экспорта в Россию", - добавил он. Помимо этого, арбузы может поставлять Китай.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
