"Ужасающий характер": в Европе забили тревогу мести Ирана
23.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 марта — ПРАЙМ. Несмотря на бомбардировки со стороны США и Израиля, Иран обладает возможностями для нанесения ракетных ударов по Риму и Парижу, пишет итальянская газета La Repubblica."Для поражения Рима или Парижа стартовая площадка должна располагаться на севере Ирана", — говорится в материале.Газета подчеркивает, что проблема усугубляется отсутствием у европейских держав эффективных систем противоракетной обороны против возможных атак из Ирана. "Наша защита полностью зависит от американских спутников, радаров и кораблей: это одно из главных ограничений европейской обороны", — подчеркивается в материале.Вчера британская газета The Telegraph сообщила, что удары по базе Диего-Гарсия в Индийском океане, которая используется ВВС США, продемонстрировали потенциал иранских ракет достичь Лондона. В прошлую субботу Иран заявил о запуске двух баллистических ракет по британской базе Диего-Гарсия в Индийском океане. База расположена более чем в пяти тысячах километров от Тегерана, на архипелаге Чагос. СМИ отметили, что атака на столь удаленный объект указывает на наличие у Ирана вооружений с дальностью, превышающей ожидания его противников.
La Repubblica: иранские ракеты могут долететь до Рима и Парижа