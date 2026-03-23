СМИ: Иран решил пустить в ход ракеты с изображением европейского премьера - 23.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260323/iran-868546370.html
СМИ: Иран решил пустить в ход ракеты с изображением европейского премьера
На ракетах Ирана появились изображения премьер-министра Испании Педро Санчеса, сообщает агентство Tasnim через свой канал в Telegram.
2026-03-23T06:07+0300
общество
мировая экономика
иран
сша
испания
telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/07/868107235_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_2f1ea8314dc6fb6aa2eef59281063438.jpg
МОСКВА, 23 марта — ПРАЙМ. На ракетах Ирана появились изображения премьер-министра Испании Педро Санчеса, сообщает агентство Tasnim через свой канал в Telegram. На изображении четко видно, что на ракете размещена фотография Санчеса с его критическими словами о конфликте между Ираном, США и Израилем. "Конечно, эта война не только незаконна, но и бесчеловечна. Спасибо, премьер-министр", — написано на картинке.На другом изображении политика благодарят за его сочувствие к жертвам военных преступлений США в Иране, что он выразил во время визита в Лондон. Премьер-министр Педро Санчес ранее заявил, что Испания не поддержит действия, наносящие вред миру и противоречащие испанским ценностям, даже если это приведет к определенным последствиям. Санчес подчеркнул, что позиция испанского правительства "четкая и неизменна" и выражается лозунгом "нет войне". По его словам, главная задача властей заключается в улучшении условий жизни граждан, а не в вовлечении страны в конфликты, которые ведут к экономической нестабильности и повышению угроз безопасности. 28 февраля США и Израиль начали атаки на иранские объекты, в том числе в столице, Тегеране, что привело к жертвам и разрушениям среди гражданского населения. В ответ Иран наносит удары по израильским территориям и военным базам США в регионе Ближнего Востока. Вашингтон и Тель-Авив заявили, что их военная операция была превентивной мерой против предполагаемой угрозы от ядерной программы Тегерана. Однако они уже не скрывают своего желания добиться смены руководства в Иране.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/07/868107235_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8f291d208df20d5b16f95b739dd3b813.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
06:07 23.03.2026
 
СМИ: Иран решил пустить в ход ракеты с изображением европейского премьера

Tasnim: на иранские ракеты начали приклеивать фото премьер-министра Испании Санчеса

© РИА Новости . Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкАкция против ударов по Ирану в Нью-Йорке
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2026
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2026
На Западе предупредили о нервном срыве у Трампа из-за произошедшего в Иране
05:56
 
ОбществоМировая экономикаИРАНСШАИСПАНИЯTelegram
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала