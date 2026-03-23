СМИ: Иран решил пустить в ход ракеты с изображением европейского премьера

На ракетах Ирана появились изображения премьер-министра Испании Педро Санчеса, сообщает агентство Tasnim через свой канал в Telegram.

2026-03-23T06:07+0300

МОСКВА, 23 марта — ПРАЙМ. На ракетах Ирана появились изображения премьер-министра Испании Педро Санчеса, сообщает агентство Tasnim через свой канал в Telegram. На изображении четко видно, что на ракете размещена фотография Санчеса с его критическими словами о конфликте между Ираном, США и Израилем. "Конечно, эта война не только незаконна, но и бесчеловечна. Спасибо, премьер-министр", — написано на картинке.На другом изображении политика благодарят за его сочувствие к жертвам военных преступлений США в Иране, что он выразил во время визита в Лондон. Премьер-министр Педро Санчес ранее заявил, что Испания не поддержит действия, наносящие вред миру и противоречащие испанским ценностям, даже если это приведет к определенным последствиям. Санчес подчеркнул, что позиция испанского правительства "четкая и неизменна" и выражается лозунгом "нет войне". По его словам, главная задача властей заключается в улучшении условий жизни граждан, а не в вовлечении страны в конфликты, которые ведут к экономической нестабильности и повышению угроз безопасности. 28 февраля США и Израиль начали атаки на иранские объекты, в том числе в столице, Тегеране, что привело к жертвам и разрушениям среди гражданского населения. В ответ Иран наносит удары по израильским территориям и военным базам США в регионе Ближнего Востока. Вашингтон и Тель-Авив заявили, что их военная операция была превентивной мерой против предполагаемой угрозы от ядерной программы Тегерана. Однако они уже не скрывают своего желания добиться смены руководства в Иране.

https://1prime.ru/20260323/iran-868546120.html

https://1prime.ru/20260323/ssha-868545787.html

https://1prime.ru/20260323/tramp-868545982.html

общество , мировая экономика, иран, сша, испания, telegram