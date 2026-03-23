Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Снимки подтвердили". Последствия удара Ирана по базе США напугали Запад - 23.03.2026, ПРАЙМ
"Снимки подтвердили". Последствия удара Ирана по базе США напугали Запад
2026-03-23T15:39+0300
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Иран атаковал элементы американской системы противовоздушной обороны Patriot, размещенные в Бахрейне, сообщает издание Military Watch Magazine. "Спутниковые снимки подтвердили, что иранские удары уничтожили несколько частей зенитного ракетного комплекса MIM-104 Patriot на авиабазе Риффа в Бахрейне, а также повредили два укрепленных укрытия на объекте", — сообщается в материале.Статья отмечает, что государства Персидского залива, которые используют эти комплексы, начали применять не два, а сразу три перехватчика против каждой ракеты, выпущенной Ираном. Согласно журналу, это похоже на попытку компенсировать низкую вероятность успешного перехвата. "Провал Patriot последовал за многочисленными сообщениями из бахрейнских источников о проблемах зенитных ракет и их попадании в жилые районы", — говорится в публикации.В четверг телеканал Press TV, ссылаясь на заявление Корпуса стражей исламской революции, сообщил о нанесении ударов по американским военным объектам в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне военно-морскими силами Корпуса. Кампания, инициированная Соединенными Штатами и Израилем против Ирана, продолжается уже четвертую неделю. Все это время противоборствующие стороны продолжают обмениваться ударами. В Тель-Авиве заявили, что их цель — не дать Тегерану получить ядерное оружие. Вашингтон пригрозил уничтожением военного потенциала Ирана и призвал граждан к свержению действующего режима. В ответ Иран выразил готовность защищать свою страну и подчеркнул, что пока не видит смысла в возвращении к переговорам.
https://1prime.ru/20260323/tramp-868552734.html
https://1prime.ru/20260323/tramp-868551241.html
15:39 23.03.2026
 
"Снимки подтвердили". Последствия удара Ирана по базе США напугали Запад

© Military Watch MagazineРакетный комплекс "Патриот" на авиабазе Риффа в Бахрейне. Спутниковый снимок
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Иран атаковал элементы американской системы противовоздушной обороны Patriot, размещенные в Бахрейне, сообщает издание Military Watch Magazine.
"Спутниковые снимки подтвердили, что иранские удары уничтожили несколько частей зенитного ракетного комплекса MIM-104 Patriot на авиабазе Риффа в Бахрейне, а также повредили два укрепленных укрытия на объекте", — сообщается в материале.
Статья отмечает, что государства Персидского залива, которые используют эти комплексы, начали применять не два, а сразу три перехватчика против каждой ракеты, выпущенной Ираном. Согласно журналу, это похоже на попытку компенсировать низкую вероятность успешного перехвата.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2026
"Это будет преступлением". Решение Трампа по Ирану вызвало переполох в США
11:40
"Провал Patriot последовал за многочисленными сообщениями из бахрейнских источников о проблемах зенитных ракет и их попадании в жилые районы", — говорится в публикации.
В четверг телеканал Press TV, ссылаясь на заявление Корпуса стражей исламской революции, сообщил о нанесении ударов по американским военным объектам в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне военно-морскими силами Корпуса.
Кампания, инициированная Соединенными Штатами и Израилем против Ирана, продолжается уже четвертую неделю. Все это время противоборствующие стороны продолжают обмениваться ударами. В Тель-Авиве заявили, что их цель — не дать Тегерану получить ядерное оружие. Вашингтон пригрозил уничтожением военного потенциала Ирана и призвал граждан к свержению действующего режима. В ответ Иран выразил готовность защищать свою страну и подчеркнул, что пока не видит смысла в возвращении к переговорам.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2026
"Это отчаяние". Решение Трампа по Ближнему Востоку изумило Запад
10:45
 
