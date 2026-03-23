https://1prime.ru/20260323/iran-868558730.html

"Снимки подтвердили". Последствия удара Ирана по базе США напугали Запад

Иран атаковал элементы американской системы противовоздушной обороны Patriot, размещенные в Бахрейне, сообщает издание Military Watch Magazine. | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T15:39+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/17/868555389_0:13:724:420_1920x0_80_0_0_d9974accff59fbe40a2534132da98ae5.jpg

МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Иран атаковал элементы американской системы противовоздушной обороны Patriot, размещенные в Бахрейне, сообщает издание Military Watch Magazine. "Спутниковые снимки подтвердили, что иранские удары уничтожили несколько частей зенитного ракетного комплекса MIM-104 Patriot на авиабазе Риффа в Бахрейне, а также повредили два укрепленных укрытия на объекте", — сообщается в материале.Статья отмечает, что государства Персидского залива, которые используют эти комплексы, начали применять не два, а сразу три перехватчика против каждой ракеты, выпущенной Ираном. Согласно журналу, это похоже на попытку компенсировать низкую вероятность успешного перехвата. "Провал Patriot последовал за многочисленными сообщениями из бахрейнских источников о проблемах зенитных ракет и их попадании в жилые районы", — говорится в публикации.В четверг телеканал Press TV, ссылаясь на заявление Корпуса стражей исламской революции, сообщил о нанесении ударов по американским военным объектам в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне военно-морскими силами Корпуса. Кампания, инициированная Соединенными Штатами и Израилем против Ирана, продолжается уже четвертую неделю. Все это время противоборствующие стороны продолжают обмениваться ударами. В Тель-Авиве заявили, что их цель — не дать Тегерану получить ядерное оружие. Вашингтон пригрозил уничтожением военного потенциала Ирана и призвал граждан к свержению действующего режима. В ответ Иран выразил готовность защищать свою страну и подчеркнул, что пока не видит смысла в возвращении к переговорам.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

