Иран заявил, что не вел переговоры с США
2026-03-23T19:03+0300
ТЕГЕРАН, 23 мар - ПРАЙМ. Тегеран не вел с Вашингтоном переговоры, но получил от посредников послания США по поводу желания провести переговоры об окончании войны, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "У нас не было переговоров с США. В течение последних нескольких дней поступили послания от ряда дружественных стран по поводу требований США о переговорах, направленных на окончание войны, на которые был дан ответ в соответствии с принципиальной позицией страны", - сказал Багаи агентству IRNA. По его словам, ответ содержал предостережения относительно тяжелых последствий любого рода атак на критическую иранскую инфраструктуру, а также готовность вооруженных сил Ирана решительно, быстро и эффективно реагировать на такого рода действия.
Багаи: Иран не вел с США переговоры, но получил от посредников послания на этот счет