В Иране призвали Трампа следить за небом и ценами на нефть - 23.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260323/iran-868568460.html
В Иране призвали Трампа следить за небом и ценами на нефть
В Иране призвали Трампа следить за небом и ценами на нефть - 23.03.2026, ПРАЙМ
В Иране призвали Трампа следить за небом и ценами на нефть
Президента США Дональда Трампа в ближайшие дни ожидают непредвиденные события, сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на свой источник. | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T22:54+0300
2026-03-23T22:54+0300
иран
тегеран
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741850_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d822767cf014a71f92596cc4d529f20.jpg
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Президента США Дональда Трампа в ближайшие дни ожидают непредвиденные события, сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на свой источник. "Иран запланировал на ближайшие дни новые сюрпризы, реализация которых может привести к очень серьезным последствиям", — говорится в статье. Источник также рекомендовал Трампу быть внимательным к происходящему вокруг. "Трампу следует на время отложить телефон и социальные сети и с этого момента смотреть только на небо, фондовый рынок и цены на нефть", — говорится в публикации. В понедельник американский президент заявил о своем решении приостановить удары по энергетическому сектору Ирана, утверждая, что Вашингтон и Тегеран в последние два дня провели "очень позитивные и продуктивные" переговоры, которые продолжатся на неделе. Между тем, Министерство иностранных дел Ирана опровергло ведение переговоров с Вашингтоном, но подтвердило получение посланий через посредников с предложением диалога для разрешения конфликта. Накануне Трамп предъявил ультиматум исламской республике, угрожая уничтожением всех иранских электростанций, если Тегеран не обеспечит полное открытие Ормузского пролива в течение 48 часов. Кампания США и Израиля против Ирана продолжается четвёртую неделю. За это время стороны не прекращают обмен ударами. В Тель-Авиве заявили, что их целью является недопущение обладания Тегераном ядерным оружием. Соединенные Штаты пригрозили уничтожением военного потенциала страны и призвали граждан свергнуть действующий режим. Иран, в свою очередь, подчеркнул свою готовность защищаться и указал на отсутствие оснований для возобновления переговоров.
иран
тегеран
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741850_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_3dba38f4a4986ab7c0d4b33472fb0dfc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, тегеран, сша, дональд трамп
ИРАН, Тегеран, США, Дональд Трамп
22:54 23.03.2026
 
В Иране призвали Трампа следить за небом и ценами на нефть

Tasnim: Иран подготовил для президента США Трампа новые сюрпризы в ближайшие дни

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Президента США Дональда Трампа в ближайшие дни ожидают непредвиденные события, сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на свой источник.
"Иран запланировал на ближайшие дни новые сюрпризы, реализация которых может привести к очень серьезным последствиям", — говорится в статье.
Источник также рекомендовал Трампу быть внимательным к происходящему вокруг.
"Трампу следует на время отложить телефон и социальные сети и с этого момента смотреть только на небо, фондовый рынок и цены на нефть", — говорится в публикации.
В понедельник американский президент заявил о своем решении приостановить удары по энергетическому сектору Ирана, утверждая, что Вашингтон и Тегеран в последние два дня провели "очень позитивные и продуктивные" переговоры, которые продолжатся на неделе. Между тем, Министерство иностранных дел Ирана опровергло ведение переговоров с Вашингтоном, но подтвердило получение посланий через посредников с предложением диалога для разрешения конфликта.
Накануне Трамп предъявил ультиматум исламской республике, угрожая уничтожением всех иранских электростанций, если Тегеран не обеспечит полное открытие Ормузского пролива в течение 48 часов.
Кампания США и Израиля против Ирана продолжается четвёртую неделю. За это время стороны не прекращают обмен ударами. В Тель-Авиве заявили, что их целью является недопущение обладания Тегераном ядерным оружием. Соединенные Штаты пригрозили уничтожением военного потенциала страны и призвали граждан свергнуть действующий режим. Иран, в свою очередь, подчеркнул свою готовность защищаться и указал на отсутствие оснований для возобновления переговоров.
ИРАНТегеранСШАДональд Трамп
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала