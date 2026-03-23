В Иране призвали Трампа следить за небом и ценами на нефть

В Иране призвали Трампа следить за небом и ценами на нефть - 23.03.2026, ПРАЙМ

В Иране призвали Трампа следить за небом и ценами на нефть

Президента США Дональда Трампа в ближайшие дни ожидают непредвиденные события, сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на свой источник. | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T22:54+0300

2026-03-23T22:54+0300

2026-03-23T22:54+0300

МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Президента США Дональда Трампа в ближайшие дни ожидают непредвиденные события, сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на свой источник. "Иран запланировал на ближайшие дни новые сюрпризы, реализация которых может привести к очень серьезным последствиям", — говорится в статье. Источник также рекомендовал Трампу быть внимательным к происходящему вокруг. "Трампу следует на время отложить телефон и социальные сети и с этого момента смотреть только на небо, фондовый рынок и цены на нефть", — говорится в публикации. В понедельник американский президент заявил о своем решении приостановить удары по энергетическому сектору Ирана, утверждая, что Вашингтон и Тегеран в последние два дня провели "очень позитивные и продуктивные" переговоры, которые продолжатся на неделе. Между тем, Министерство иностранных дел Ирана опровергло ведение переговоров с Вашингтоном, но подтвердило получение посланий через посредников с предложением диалога для разрешения конфликта. Накануне Трамп предъявил ультиматум исламской республике, угрожая уничтожением всех иранских электростанций, если Тегеран не обеспечит полное открытие Ормузского пролива в течение 48 часов. Кампания США и Израиля против Ирана продолжается четвёртую неделю. За это время стороны не прекращают обмен ударами. В Тель-Авиве заявили, что их целью является недопущение обладания Тегераном ядерным оружием. Соединенные Штаты пригрозили уничтожением военного потенциала страны и призвали граждан свергнуть действующий режим. Иран, в свою очередь, подчеркнул свою готовность защищаться и указал на отсутствие оснований для возобновления переговоров.

иран

тегеран

сша

иран, тегеран, сша, дональд трамп