В ЕЦБ заявили, что более половины роста ВВП Испании обеспечено миграцией

В ЕЦБ заявили, что более половины роста ВВП Испании обеспечено миграцией - 23.03.2026, ПРАЙМ

В ЕЦБ заявили, что более половины роста ВВП Испании обеспечено миграцией

Более половины роста валового внутреннего продукта (ВВП) Испании в последние годы обеспечено за счет увеличения населения вследствие миграции, заявил... | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T22:14+0300

2026-03-23T22:14+0300

2026-03-23T22:14+0300

МАДРИД, 23 мар - ПРАЙМ. Более половины роста валового внутреннего продукта (ВВП) Испании в последние годы обеспечено за счет увеличения населения вследствие миграции, заявил вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос. "По нашим внутренним оценкам в ЕЦБ, этот рост населения (за счет миграции - ред.) фактически объясняет более половины увеличения ВВП Испании", - сказал он в интервью испанской газете Mundo. По его словам, приток населения стал одним из ключевых факторов экономического роста страны после пандемии. Среди других факторов он назвал поступление около 55 миллиардов евро в виде безвозмездных средств из европейских фондов, а также восстановление туристического сектора. В то же время Гиндос отметил, что рост населения создает дополнительное давление на рынок жилья, в частности на сегмент аренды, где уже наблюдается рост цен. Он подчеркнул, что существующее регулирование в Испании "не способствует увеличению предложения", что усиливает дисбаланс на рынке и особенно затрагивает молодежь. Вопрос влияния миграции на экономику Испании в последние годы находится в центре общественной и политической дискуссии, в том числе на фоне роста цен на жилье и нагрузки на рынок аренды, особенно в крупных городах. На этом фоне в январе власти Испании заявили, что готовят масштабную программу легализации мигрантов, рассчитывая вывести около полумиллиона нелегальных мигрантов из теневого сектора и усилить ее вклад в экономику.

мировая экономика, испания, ецб