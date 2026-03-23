СМИ: ряд военных США не хотят умирать за Израиль
Ряд военных США испытывают разочарование в связи с военной атакой против Ирана и заявляют, что "не хотят умирать за Израиль", сообщает американское издание... | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T02:51+0300
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Ряд военных США испытывают разочарование в связи с военной атакой против Ирана и заявляют, что "не хотят умирать за Израиль", сообщает американское издание Huffpost со ссылкой на источники.
Издание, побеседовавшее с военными, резервистами, правозащитными организациями, выступающими в защиту интересов военнослужащих, пишет, что некоторые военные США, участвующие в данном конфликте, жалуются на уязвимое состояние, сильный стресс, разочарование и утрату иллюзий до такой степени, что они даже рассматривают уход из армии.
"Я слышу от военных слова: "Мы не хотим умирать за Израиль, мы не хотим быть политическими пешками", - приводятся в материале слова резервиста и наставника молодых военных.
Отмечается, что другой резервист, поддерживающий связь с военными, участвующими в конфликте, в беседе с Huffpost также рассказал о подобной тенденции.
Как подчеркивается в статье, недовольство в вооруженных силах США, связанное с операцией Вашингтона на Ближнем Востоке, а также проблемы с моральным духом военнослужащих "могут сделать успех кампании менее вероятным".
В публикации указано, что главным деморализующим фактором резервисты называют отсутствие в США "четкого, последовательного нарратива, оправдывающего войну против Ирана".
В пятницу телеканал CBS News со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Пентагон подготовил детальные планы возможного развертывания наземных войск в Иране, чтобы предоставить администрации президента США Дональда Трампа полный спектр военных сценариев в условиях обострения конфликта на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Huffpost: ряд военных США не хотят умирать за Израиль
