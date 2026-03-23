СМИ: ряд военных США не хотят умирать за Израиль

СМИ: ряд военных США не хотят умирать за Израиль - 23.03.2026, ПРАЙМ

СМИ: ряд военных США не хотят умирать за Израиль

Ряд военных США испытывают разочарование в связи с военной атакой против Ирана и заявляют, что "не хотят умирать за Израиль", сообщает американское издание...

2026-03-23T02:51+0300

2026-03-23T02:51+0300

2026-03-23T02:51+0300

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Ряд военных США испытывают разочарование в связи с военной атакой против Ирана и заявляют, что "не хотят умирать за Израиль", сообщает американское издание Huffpost со ссылкой на источники. Издание, побеседовавшее с военными, резервистами, правозащитными организациями, выступающими в защиту интересов военнослужащих, пишет, что некоторые военные США, участвующие в данном конфликте, жалуются на уязвимое состояние, сильный стресс, разочарование и утрату иллюзий до такой степени, что они даже рассматривают уход из армии. "Я слышу от военных слова: "Мы не хотим умирать за Израиль, мы не хотим быть политическими пешками", - приводятся в материале слова резервиста и наставника молодых военных. Отмечается, что другой резервист, поддерживающий связь с военными, участвующими в конфликте, в беседе с Huffpost также рассказал о подобной тенденции. Как подчеркивается в статье, недовольство в вооруженных силах США, связанное с операцией Вашингтона на Ближнем Востоке, а также проблемы с моральным духом военнослужащих "могут сделать успех кампании менее вероятным". В публикации указано, что главным деморализующим фактором резервисты называют отсутствие в США "четкого, последовательного нарратива, оправдывающего войну против Ирана". В пятницу телеканал CBS News со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Пентагон подготовил детальные планы возможного развертывания наземных войск в Иране, чтобы предоставить администрации президента США Дональда Трампа полный спектр военных сценариев в условиях обострения конфликта на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

сша

иран

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, иран, ближний восток, дональд трамп