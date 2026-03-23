Япония направит $5,3 млрд на сдерживание роста цен на бензин - 23.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260323/japonija-868544689.html
Япония направит $5,3 млрд на сдерживание роста цен на бензин
Правительство Японии приняло решение направить около 800 миллиардов иен (около 5,3 миллиарда долларов) из резервного фонда на меры по сдерживанию роста цен на... | 23.03.2026, ПРАЙМ
энергетика
экономика
мировая экономика
иран
сша
япония
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868544689.jpg?1774229109
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
04:25 23.03.2026
 
Япония направит $5,3 млрд на сдерживание роста цен на бензин

NHK: Япония направит $5,3 млрд на сдерживание роста цен на бензин из резервного фонда

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТОКИО, 23 мар — ПРАЙМ. Правительство Японии приняло решение направить около 800 миллиардов иен (около 5,3 миллиарда долларов) из резервного фонда на меры по сдерживанию роста цен на бензин и другие виды топлива на фоне обострения ситуации вокруг Ирана, передает телеканал NHK со ссылкой на информированные источники.
Власти уже с прошлой недели применяют экстренные меры, предусматривающие субсидии нефтяным компаниям, чтобы не допустить резкого роста розничных цен на топливо. Тем не менее в конце прошлой недели средняя цена бензина Аи-95 по стране достигла рекордных 190,8 иены (1,2 доллара) за литр, однако благодаря субсидиям власти рассчитывают удержать её на уровне около 170 иен. Аналогичные меры распространяются на дизельное топливо, мазут и керосин.
Ожидается, что решение о выделении средств может быть утверждено на заседании правительства во вторник, 24 марта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
 
Продукты Прайм для бизнеса
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала