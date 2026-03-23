Япония направит $5,3 млрд на сдерживание роста цен на бензин

Правительство Японии приняло решение направить около 800 миллиардов иен (около 5,3 миллиарда долларов) из резервного фонда на меры по сдерживанию роста цен на...

ТОКИО, 23 мар — ПРАЙМ. Правительство Японии приняло решение направить около 800 миллиардов иен (около 5,3 миллиарда долларов) из резервного фонда на меры по сдерживанию роста цен на бензин и другие виды топлива на фоне обострения ситуации вокруг Ирана, передает телеканал NHK со ссылкой на информированные источники. Власти уже с прошлой недели применяют экстренные меры, предусматривающие субсидии нефтяным компаниям, чтобы не допустить резкого роста розничных цен на топливо. Тем не менее в конце прошлой недели средняя цена бензина Аи-95 по стране достигла рекордных 190,8 иены (1,2 доллара) за литр, однако благодаря субсидиям власти рассчитывают удержать её на уровне около 170 иен. Аналогичные меры распространяются на дизельное топливо, мазут и керосин. Ожидается, что решение о выделении средств может быть утверждено на заседании правительства во вторник, 24 марта. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

