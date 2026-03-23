СМИ: Катар и Оман начали контактировать с Ираном о прекращении огня
СМИ: Катар и Оман начали контактировать с Ираном о прекращении огня - 23.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: Катар и Оман начали контактировать с Ираном о прекращении огня
Катарские и оманские чиновники на этой неделе начали контактировать с Ираном по поводу возможного прекращения огня в конфликте исламской республики с США и... | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T00:02+0300
2026-03-23T00:02+0300
2026-03-23T00:02+0300
иран
сша
израиль
washington post
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Катарские и оманские чиновники на этой неделе начали контактировать с Ираном по поводу возможного прекращения огня в конфликте исламской республики с США и Израилем, сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника из неназванной арабской страны и двух европейских дипломатов.
"Катарские и оманские чиновники начали контактировать с Ираном о возможном прекращении огня на этой неделе после того, как они пришли к выводу, что огромная военная сила США и Израиля не сможет свергнуть иранское правительство в ближайшее время", - сообщает издание.
Как утверждает газета, Иран "ответил, что будет взаимодействовать, только если США и Израиль первыми прекратят атаки".
Накануне портал Axios сообщал, ссылаясь на источники, что власти США начали обсуждение возможных мирных переговоров с Ираном. Утверждалось, что Египет и Катар после контактов с Ираном проинформировали США и Израиль, что исламская республика готова договариваться, но требует гарантий того, что боевые действия не возобновятся в будущем, а также компенсации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
иран
сша
израиль
мировая экономика, иран, сша, израиль, washington post
Энергетика, Мировая экономика, Экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Washington Post
СМИ: Катар и Оман начали контактировать с Ираном о прекращении огня
WP: Катар и Оман начали контактировать с Ираном по поводу возможного прекращения огня
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Катарские и оманские чиновники на этой неделе начали контактировать с Ираном по поводу возможного прекращения огня в конфликте исламской республики с США и Израилем, сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника из неназванной арабской страны и двух европейских дипломатов.
"Катарские и оманские чиновники начали контактировать с Ираном о возможном прекращении огня на этой неделе после того, как они пришли к выводу, что огромная военная сила США и Израиля не сможет свергнуть иранское правительство в ближайшее время", - сообщает издание.
Как утверждает газета, Иран "ответил, что будет взаимодействовать, только если США и Израиль первыми прекратят атаки".
Накануне портал Axios сообщал, ссылаясь на источники, что власти США начали обсуждение возможных мирных переговоров с Ираном. Утверждалось, что Египет и Катар после контактов с Ираном проинформировали США и Израиль, что исламская республика готова договариваться, но требует гарантий того, что боевые действия не возобновятся в будущем, а также компенсации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.