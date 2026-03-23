В Хорватии приняли меры против "топливного туризма" - 23.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260323/khorvatiya-868567024.html
В Хорватии приняли меры против "топливного туризма"
политика
бизнес
туризм
хорватия
сша
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862405255_0:290:3072:2018_1920x0_80_0_0_432cb24a0c72c9b7c7bd6356d71f17ba.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862405255_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_66a1efef46c72a1a946527eb0971c9ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2026
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 23 мар – ПРАЙМ. Министр экономики Хорватии Анте Шушняр заявил о принятии правительством мер против "топливного туризма" после того, как граждане соседних стран начали ездить в Хорватию на заправки.
"Сегодня мы приняли важную меру отказа от регулирования формирования цен на АЗС на автомагистралях. Отдельные дистрибьюторы за вчерашний день отметили рекорды продаж, в миллионах литров, а некоторые соседние страны призывали граждан заправляться в Хорватии", - сказал Шушняр журналистам после заседания кабмина.
Он подчеркнул, что власти страны прежде всего заботятся о снабжении отечественного рынка, поэтому решили сдержать соседей от "топливного туризма".
Премьер Хорватии Андрей Пленкович по итогам заседания правительства в понедельник сообщил о сдерживании цен на топливо ввиду энергокризиса в среднем на 10 евроцентов за литр евродизеля или бензина.
Глава хорватского правительства отметил, что это уже десятый пакет помощи хозяйству страны от начала пандемии COVID-19, землетрясения в Хорватии, начала СВО, которые все вместе стоили 8,5 миллиарда евро.
Литр бензина супер евро в Хорватии со вторника будет стоить 1,62 евро, а литр евродизеля - 1,73 евро за литр.
Заправка автомобиля на АЗС - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2026
Цена солярки, пошлины не которую не распространяются, с 0,89 евро за литр вырастет до 1,19 евро, без мер кабмина она увеличилась бы до 1,23 евро за литр. В помощь сельхозпроизводителям кабмин выделяет 20 миллионов евро и восемь миллионов евро промысловым рыбакам.
Согласно новым мерам, цены газа и электричества для потребителей не будут меняться в предстоящие полгода, а цена газа - до 30 июня.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала