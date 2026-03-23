В Хорватии приняли меры против "топливного туризма"
Министр экономики Хорватии Анте Шушняр заявил о принятии правительством мер против "топливного туризма" после того, как граждане соседних стран начали ездить в...
2026-03-23T21:45+0300
БЕЛГРАД, 23 мар – ПРАЙМ. Министр экономики Хорватии Анте Шушняр заявил о принятии правительством мер против "топливного туризма" после того, как граждане соседних стран начали ездить в Хорватию на заправки. "Сегодня мы приняли важную меру отказа от регулирования формирования цен на АЗС на автомагистралях. Отдельные дистрибьюторы за вчерашний день отметили рекорды продаж, в миллионах литров, а некоторые соседние страны призывали граждан заправляться в Хорватии", - сказал Шушняр журналистам после заседания кабмина. Он подчеркнул, что власти страны прежде всего заботятся о снабжении отечественного рынка, поэтому решили сдержать соседей от "топливного туризма". Премьер Хорватии Андрей Пленкович по итогам заседания правительства в понедельник сообщил о сдерживании цен на топливо ввиду энергокризиса в среднем на 10 евроцентов за литр евродизеля или бензина. Глава хорватского правительства отметил, что это уже десятый пакет помощи хозяйству страны от начала пандемии COVID-19, землетрясения в Хорватии, начала СВО, которые все вместе стоили 8,5 миллиарда евро. Литр бензина супер евро в Хорватии со вторника будет стоить 1,62 евро, а литр евродизеля - 1,73 евро за литр. Цена солярки, пошлины не которую не распространяются, с 0,89 евро за литр вырастет до 1,19 евро, без мер кабмина она увеличилась бы до 1,23 евро за литр. В помощь сельхозпроизводителям кабмин выделяет 20 миллионов евро и восемь миллионов евро промысловым рыбакам. Согласно новым мерам, цены газа и электричества для потребителей не будут меняться в предстоящие полгода, а цена газа - до 30 июня. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
