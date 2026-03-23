https://1prime.ru/20260323/khorvatiya-868567024.html

В Хорватии приняли меры против "топливного туризма"

Министр экономики Хорватии Анте Шушняр заявил о принятии правительством мер против "топливного туризма" после того, как граждане соседних стран начали ездить в... | 23.03.2026, ПРАЙМ

политика

бизнес

туризм

хорватия

сша

иран

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862405255_0:290:3072:2018_1920x0_80_0_0_432cb24a0c72c9b7c7bd6356d71f17ba.jpg

БЕЛГРАД, 23 мар – ПРАЙМ. Министр экономики Хорватии Анте Шушняр заявил о принятии правительством мер против "топливного туризма" после того, как граждане соседних стран начали ездить в Хорватию на заправки. "Сегодня мы приняли важную меру отказа от регулирования формирования цен на АЗС на автомагистралях. Отдельные дистрибьюторы за вчерашний день отметили рекорды продаж, в миллионах литров, а некоторые соседние страны призывали граждан заправляться в Хорватии", - сказал Шушняр журналистам после заседания кабмина. Он подчеркнул, что власти страны прежде всего заботятся о снабжении отечественного рынка, поэтому решили сдержать соседей от "топливного туризма". Премьер Хорватии Андрей Пленкович по итогам заседания правительства в понедельник сообщил о сдерживании цен на топливо ввиду энергокризиса в среднем на 10 евроцентов за литр евродизеля или бензина. Глава хорватского правительства отметил, что это уже десятый пакет помощи хозяйству страны от начала пандемии COVID-19, землетрясения в Хорватии, начала СВО, которые все вместе стоили 8,5 миллиарда евро. Литр бензина супер евро в Хорватии со вторника будет стоить 1,62 евро, а литр евродизеля - 1,73 евро за литр. Цена солярки, пошлины не которую не распространяются, с 0,89 евро за литр вырастет до 1,19 евро, без мер кабмина она увеличилась бы до 1,23 евро за литр. В помощь сельхозпроизводителям кабмин выделяет 20 миллионов евро и восемь миллионов евро промысловым рыбакам. Согласно новым мерам, цены газа и электричества для потребителей не будут меняться в предстоящие полгода, а цена газа - до 30 июня. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

