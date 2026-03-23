"Это трагедия". Произошедшее в Киеве поразило экс-премьера Украины
Азаров: уровень бдительности жителей Киева достиг максимума из-за действий ТЦК
Украинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Улицы Киева становятся всё более безлюдными, так как местные жители ищут различные способы обеспечить свою безопасность из-за насильственной мобилизации, сообщил в Telegram-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"В Киеве улицы становятся все более пустынными. Киевляне прячутся от сотрудников ТЦК у себя дома. <…> По улицам гуляет только Владимир Зеленский. Смех смехом, но это же трагедия огромнейшая", — написал он.
По словам экс-премьера, жители столицы пишут ему с жалобами, что им приходится проявлять всё большую осторожность с каждым днём.
"Мужики, сидящие в квартирах, открывают дверь своим женам и родным только после шифрованного стука в дверь, а на звонки даже не отвечают", — рассказал Азаров.
В последнее время киевские власти сталкиваются с недостатком личного состава в вооружённых силах, а действия сотрудников военкоматов по задержанию тех, кто подлежит мобилизации, нередко заканчиваются скандалами и вызывают протесты. В этой ситуации мужчины призывного возраста на Украине всеми силами пытаются избежать призыва: нелегально уезжают за границу, поджигают военкоматы, укрываются в своих домах и избегают появления на улицах.