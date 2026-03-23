"Это трагедия". Произошедшее в Киеве поразило экс-премьера Украины - 23.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260323/kiev-868568780.html
"Это трагедия". Произошедшее в Киеве поразило экс-премьера Украины
Улицы Киева становятся всё более безлюдными, так как местные жители ищут различные способы обеспечить свою безопасность из-за насильственной мобилизации,... | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T23:03+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Улицы Киева становятся всё более безлюдными, так как местные жители ищут различные способы обеспечить свою безопасность из-за насильственной мобилизации, сообщил в Telegram-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "В Киеве улицы становятся все более пустынными. Киевляне прячутся от сотрудников ТЦК у себя дома. &lt;…&gt; По улицам гуляет только Владимир Зеленский. Смех смехом, но это же трагедия огромнейшая", — написал он.По словам экс-премьера, жители столицы пишут ему с жалобами, что им приходится проявлять всё большую осторожность с каждым днём. "Мужики, сидящие в квартирах, открывают дверь своим женам и родным только после шифрованного стука в дверь, а на звонки даже не отвечают", — рассказал Азаров.В последнее время киевские власти сталкиваются с недостатком личного состава в вооружённых силах, а действия сотрудников военкоматов по задержанию тех, кто подлежит мобилизации, нередко заканчиваются скандалами и вызывают протесты. В этой ситуации мужчины призывного возраста на Украине всеми силами пытаются избежать призыва: нелегально уезжают за границу, поджигают военкоматы, укрываются в своих домах и избегают появления на улицах.
https://1prime.ru/20260322/zelenskiy-868541165.html
https://1prime.ru/20260307/vengriya-868115205.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_a00c279e9f7a0815291c6c229e18f335.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Киев, УКРАИНА, Николай Азаров, Владимир Зеленский
Азаров: уровень бдительности жителей Киева достиг максимума из-за действий ТЦК

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2026
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Улицы Киева становятся всё более безлюдными, так как местные жители ищут различные способы обеспечить свою безопасность из-за насильственной мобилизации, сообщил в Telegram-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Киеве улицы становятся все более пустынными. Киевляне прячутся от сотрудников ТЦК у себя дома. <…> По улицам гуляет только Владимир Зеленский. Смех смехом, но это же трагедия огромнейшая", — написал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2026
"Шанс упущен". Заявление Зеленского о переговорах с Россией разозлило Запад
Вчера, 21:17
По словам экс-премьера, жители столицы пишут ему с жалобами, что им приходится проявлять всё большую осторожность с каждым днём.
"Мужики, сидящие в квартирах, открывают дверь своим женам и родным только после шифрованного стука в дверь, а на звонки даже не отвечают", — рассказал Азаров.
В последнее время киевские власти сталкиваются с недостатком личного состава в вооружённых силах, а действия сотрудников военкоматов по задержанию тех, кто подлежит мобилизации, нередко заканчиваются скандалами и вызывают протесты. В этой ситуации мужчины призывного возраста на Украине всеми силами пытаются избежать призыва: нелегально уезжают за границу, поджигают военкоматы, укрываются в своих домах и избегают появления на улицах.
Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
"Даже нищие". Произошедшее с украинцами в Венгрии вызвало панику в Германии
7 марта, 22:16
 
КиевУКРАИНАНиколай АзаровВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала