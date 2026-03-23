Россиянин попытался ввезти из Таиланда две головы крокодилов - 23.03.2026, ПРАЙМ
Россиянин попытался ввезти из Таиланда две головы крокодилов
Россиянин попытался ввезти из Таиланда две головы крокодилов
11:36 23.03.2026
 
Россиянин попытался ввезти из Таиланда две головы крокодилов

Россиянин попытался в ручной клади ввезти из Таиланда две головы крокодилов

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВзрослый крокодил
Взрослый крокодил - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2026
Взрослый крокодил. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
НОВОСИБИРСК, 23 мар - ПРАЙМ. Сибиряк в ручной клади пытался ввезти в Россию две головы крокодилов, их изъяли таможенники, сообщило Сибирское таможенное управление.
"Две головы крокодила обнаружили новосибирские таможенники в ручной клади 36-летнего россиянина, прибывшего из Таиланда. Экзотический товар удалось выявить с помощью рентген-машины", - говорится в сообщении.
Мужчину остановили в аэропорту на "зеленом" коридоре в ходе выборочного контроля. В багаже пассажира среди личных вещей инспекторы нашли две головы рептилии.
"Нарушитель пояснил, что приобрел товары в качестве сувениров для личной коллекции, о необходимости декларирования и предоставления разрешительных документов он не знал. Экспертиза подтвердила, что это дериваты, подпадающие под действие конвенции СИТЕС", - рассказали в управлении.
В итоге головы крокодилов у мужчины изъяли, а в его отношении возбудили два административных дела за недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений. Санкциями данных статей предусмотрен штраф и конфискация товаров.
 
