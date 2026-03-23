Россиянин попытался ввезти из Таиланда две головы крокодилов
2026-03-23T11:36+0300
НОВОСИБИРСК, 23 мар - ПРАЙМ. Сибиряк в ручной клади пытался ввезти в Россию две головы крокодилов, их изъяли таможенники, сообщило Сибирское таможенное управление. "Две головы крокодила обнаружили новосибирские таможенники в ручной клади 36-летнего россиянина, прибывшего из Таиланда. Экзотический товар удалось выявить с помощью рентген-машины", - говорится в сообщении. Мужчину остановили в аэропорту на "зеленом" коридоре в ходе выборочного контроля. В багаже пассажира среди личных вещей инспекторы нашли две головы рептилии. "Нарушитель пояснил, что приобрел товары в качестве сувениров для личной коллекции, о необходимости декларирования и предоставления разрешительных документов он не знал. Экспертиза подтвердила, что это дериваты, подпадающие под действие конвенции СИТЕС", - рассказали в управлении. В итоге головы крокодилов у мужчины изъяли, а в его отношении возбудили два административных дела за недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений. Санкциями данных статей предусмотрен штраф и конфискация товаров.
