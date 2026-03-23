https://1prime.ru/20260323/krokodil-868552350.html

Россиянин попытался ввезти из Таиланда две головы крокодилов

Сибиряк в ручной клади пытался ввезти в Россию две головы крокодилов, их изъяли таможенники, сообщило Сибирское таможенное управление.

2026-03-23T11:36+0300

бизнес

россия

таиланд

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/17/868552198_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_392969d66febb6d834bef07ddfb0c3c1.jpg

НОВОСИБИРСК, 23 мар - ПРАЙМ. Сибиряк в ручной клади пытался ввезти в Россию две головы крокодилов, их изъяли таможенники, сообщило Сибирское таможенное управление. "Две головы крокодила обнаружили новосибирские таможенники в ручной клади 36-летнего россиянина, прибывшего из Таиланда. Экзотический товар удалось выявить с помощью рентген-машины", - говорится в сообщении. Мужчину остановили в аэропорту на "зеленом" коридоре в ходе выборочного контроля. В багаже пассажира среди личных вещей инспекторы нашли две головы рептилии. "Нарушитель пояснил, что приобрел товары в качестве сувениров для личной коллекции, о необходимости декларирования и предоставления разрешительных документов он не знал. Экспертиза подтвердила, что это дериваты, подпадающие под действие конвенции СИТЕС", - рассказали в управлении. В итоге головы крокодилов у мужчины изъяли, а в его отношении возбудили два административных дела за недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений. Санкциями данных статей предусмотрен штраф и конфискация товаров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

